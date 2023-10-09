بعد انقطاع الاتصال بأطقم "القاهرة الإخبارية".. نشطاء: "ربنا يحفظهم"

نشرت الصفحة الرسمية لقناة القاهرة الإخبارية عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، خبر انقطاع الاتصال مع طاقم العمل التابع لهم في قطاع غزة، ولم يتم التواصل ومعرفة التفاصيل حتى الآن.

وأكدت في منشورها: "انقطاع الاتصال بأطقم عمل القاهرة الإخبارية في قطاع غزة بعد مطالبة سلطة الاحتلال لهم بإخلاء المبنى، ونحمل سلطة الاحتلال مسئولية سلامة كل أطقم عمل القاهرة الإخبارية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونناشد مراسلينا توخي الحذر".

وتفاعل رواد “السوشيال ميديا” مع الخبر، فكتب حامد محمد: "ربنا يسترها عليهم ويحفظهم من كل شر"، وعلّقت فرح زياد: "ربنا يحفظهم".

وعلّق محمد حسن: "كل الدعم والدعاء بالسلامة لأطقكم هناك.. ولادنا ربنا يسترها عليهم. بصراحة تغطيتكم كانت ممتازة. نتمنى لهم السلامة جميعا".

وقال أحمد الخطاب: "سلم يارب ربنا يحفظهم".

إخلاء مقر “القاهرة الإخبارية” بقطاع غزة

وقطعت مراسلة القناة، مداخلتها على الهواء لإخلاء المبنى خوفا من تعرضه للقصف، قائلة:"السكان لا يعرفون إلى أين يجب أن يذهبوا أو يتجهوا، وهو أمر يحدث حالة كبيرة من الإرباك، وعمليا الآلاف من الأسر تخلي مساكنها في مربعات سكنية كاملة، وكل دقيقة يكون هناك تعليمات جديدة والخطر يزداد".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إخلاء مقر فضائية “القاهرة الإخبارية” في قطاع غزة بعد مطالبات من سلطة الاحتلال وسماع دوي انفجارات في محيط المبنى ودوي صفارات الإنذار، كما تم انقطاع الاتصال بأطقم عمل القاهرة الإخبارية في القطاع، وحملت القناة سلطة الاحتلال مسئولية سلامة كل أطقم عمل القاهرة الإخبارية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.