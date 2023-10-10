مسلسلات رمضان 2024.. موعد تصوير حق عرب لـ أحمد العوضي

تصدر اسم الفنان أحمد العوضي، محركات البحث الإلكتروني، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بسبب مسلسله الجديد "حق عرب"، الذي من المقرر أن يخوض به ماراثون مسلسلات رمضان 2024، لأول مرة بعيدًا عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، زوجته، لينفصل فنيًا عنها.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد تصوير مسلسل حق عرب

ومن المقرر أن يبدأ الفنان أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد في مطلع شهر نوفمبر المقبل لعام 2023، والذي ستدور أحداثه في إطار أكشن شعبي.

ومسلسل “حق عرب”، يقوم ببطولته أحمد العوضي ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، والعمل تدور أحداثه في إطار شعبي أكشن.

ويسابق الفنان أحمد العوضي الزمن في الوقت الحالي في تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الإسكندراني"، الذي سيخوض من خلاله البطولة المطلقة الأولى في عالم السينما، بشخصية “بكر الإسكندراني”، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف.

فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي

وشارك العوضي في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل ضرب نار، الذي جمعه مع ياسمين عبدالعزيز، وكان من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشارك فيه كل من سهير المرشدي، ماجد المصري، أحمد بدير، انتصار، ضياء عبدالخالق، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، إيمان السيد، أحمد غزي، تامر نبيل.

وكان آخر مشاركة للفنان أحمد العوضي في السينما من خلال ظهوره كضيف شرف في فيلم موسى، بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومن إخراج بيتر ميمي، وظهر بشخصية ضابط شرطة.