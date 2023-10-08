الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"العوضي" يكشف موعد الإعلان عن الفائزين بمسابقة مسلسل "حق عرب"

العوضي
العوضي

كشف الفنانأحمد العوضي عن موعد اعلانه  عن جائزة مسلسل “حق عرب” التي اطلقها منذ 4 أيام، ليستعد جمهوره لمعرفة اسماء الفائزين.

وشارك “العوضي” منشور له عبر فيس بوك وعلق قائلا: “هنطلع لايف مع بعض الساعه ١١ عشان نقول العشره الفايزين”.

اضغط هنا.

وسبق وأعلن أحمد العوضي عن مسابقة جديدة عبر فيس بوك، وعلق قائلا: “ (المسابقة الثانية)، تم التعاقد على مسلسل (حق عرب) رمضان ٢٠٢٤، انتاج سينرجي (تامر مرسي)، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق”.

وأضاف: “وده بفضل الله وبفضل دعم اخواتي وحبهم اللي كل حاجه حلوه بتحصل بسببهم وجاييين النهارده ننبسط كلنا، المسابقة هتبقي ١٥٠ الف جنيه، 10 هيكسبو كل واحد 15 ألف، السؤالين، ١ -(حق عرب) هيبقي شعبي ولا صعيدي، ٢ - (حق عرب) هيبقي اكشن ولا رومانسي ولا كوميدي، معانا أربع أيام ونلم الورق والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا”.


جدير بالذكر، يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير فيلم “الإسكندراني”، وهو آخر سيناريو كتبه الراحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، قبل رحيله، وحصل المخرج خالد يوسف على أحقية إخراج السيناريو، من نجلة "عكاشة"، بشرط ألا يُحدث أي تغييرات جذرية في السيناريو الخاص بوالدها.

أحمد العوضي حق عرب مسلسل الفائزين العوضي جائزة

مواد متعلقة

محمد سليمان عبدالمالك: أوشكنا على إنهاء تصوير "صوت وصورة".. ومتحمس لعرضه

من أسوان والنوبة.. كواليس تصوير برنامج "أتوبيس السعادة"

خلال 4 أيام من طرحها.. "حضن أبويا" لـ مى كساب تتخطى ربع مليون مشاهدة

بينها "لما بنتجاهل".. أصالة تسيطر على ترند "يوتيوب" بـ ثلاث أغانى (فيديو)

"القاهرة الإخبارية" تستقبل وفدًا من اتحاد الصحفيين العرب

بسبب التغطية الكاملة لأحداث غزة.. إيهاب فهمى: "تحية عظيمة لقناة القاهرة الإخبارية"

أحمد فايق عن "القاهرة الإخبارية": "تغطية مهنية عظيمة لما يحدث فى غزة"

محمد العدل عن تغطية "القاهرة الإخبارية" التصعيد الخطير بين إسرائيل وفلسطين: "تُحترم"

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

بعد التداول على "فيس بوك".. "الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو "مشاجرة الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة