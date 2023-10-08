"العوضي" يكشف موعد الإعلان عن الفائزين بمسابقة مسلسل "حق عرب"

كشف الفنانأحمد العوضي عن موعد اعلانه عن جائزة مسلسل “حق عرب” التي اطلقها منذ 4 أيام، ليستعد جمهوره لمعرفة اسماء الفائزين.

وشارك “العوضي” منشور له عبر فيس بوك وعلق قائلا: “هنطلع لايف مع بعض الساعه ١١ عشان نقول العشره الفايزين”.

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وسبق وأعلن أحمد العوضي عن مسابقة جديدة عبر فيس بوك، وعلق قائلا: “ (المسابقة الثانية)، تم التعاقد على مسلسل (حق عرب) رمضان ٢٠٢٤، انتاج سينرجي (تامر مرسي)، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق”.

وأضاف: “وده بفضل الله وبفضل دعم اخواتي وحبهم اللي كل حاجه حلوه بتحصل بسببهم وجاييين النهارده ننبسط كلنا، المسابقة هتبقي ١٥٠ الف جنيه، 10 هيكسبو كل واحد 15 ألف، السؤالين، ١ -(حق عرب) هيبقي شعبي ولا صعيدي، ٢ - (حق عرب) هيبقي اكشن ولا رومانسي ولا كوميدي، معانا أربع أيام ونلم الورق والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا”.



جدير بالذكر، يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير فيلم “الإسكندراني”، وهو آخر سيناريو كتبه الراحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، قبل رحيله، وحصل المخرج خالد يوسف على أحقية إخراج السيناريو، من نجلة "عكاشة"، بشرط ألا يُحدث أي تغييرات جذرية في السيناريو الخاص بوالدها.