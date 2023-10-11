الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبوالليف: أغنية "الدنيا بنك" تحمل طابع الدراما وتطرح خلال أسبوعين

أبوالليف
أبوالليف

أكد المطرب نادر أبوالليف في تصريحات صحفية أنه سوف يطرح أغنية جديدة بعنوان "الدنيا بنك" تحمل طابع الدراما وبها عدد من المفاجآت، وأضاف: الأغنية من كلمات محمود شوقي وألحان رنا طارق وتوزيع أسامة عبدالهادي، ومن المقرر طرحها خلال أسبوعين، وتتناول أن عمل البني آدم في الدنيا مكتوب له في الآخرة والكل سوف يتحاسب بعمله.

وطرح مؤخرًا المطرب أبوالليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد علي وألحان وتوزيع رامي المصري وطبلة أحمد عيادي وجيتار مصطفى أصلان.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبوالليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبدالمنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبري عبدالمنعم، والفنان محمد عبدالجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

آخر أعمال المطرب نادر أبوالليف 

يذكر أن المطرب نادر  أبوالليف كان قد طرح مؤخرًا بالتعاون مع المطربة هبة مختار، أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات السيد علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، وطبلة أحمد عيادي، وجيتار مصطفى أصلان.

المطرب نادر أبو الليف نادر أبو الليف أبو الليف أغنية جديدة الراجل الحنين رزق

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