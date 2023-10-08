الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد الصاوى يخوض بطولة فيلم "البحر الأسود"

خالد الصاوي
خالد الصاوي

يواصل النجم خالد الصاوي تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد البحر الأسود؛ الذي بدأ تصويره منذ أيام قليلة في سرية تامة بصحبة المخرج علاء الدين مصطفى؛ على أن يتم الانتهاء من التصوير بشكل فعلي نهاية العام الجاري 2023.

وكشف المخرج علاء الدين مصطفي في تصريحات صحفية له اليوم الأحد؛ أن تصوير الفيلم يتم بشكل مستمر بين بطل العمل النجم خالد الصاوي وكل الأبطال المشاركين، على أن يتم إعلان اسم نجمة كبيرة خلال أيام قليلة لتلحق بأيام التصوير.

وقال علاء الدين مصطفى إنه يقوم بإخراج العمل وتأليفه، مؤكدًا أنه سوف يكشف عن تفاصيل وقصة الفيلم بالكامل فور الانتهاء من التصوير؛ مشيرًا إلى أن العمل سيكون مفاجأة للجميع؛ مضيفًا أن الفيلم يشارك في بطولته كل من ثراء جبيل وحمزة العيلي ويوسف عمر ومحمد الجداوي وكريم علي.

 

خالد الصاوي السينمائي البحر الأسود علاء الدين مصطفى المخرج

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