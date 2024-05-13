الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أخرهم ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. نجوم انفصلوا رافعين شعار "النهايات أخلاق"

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز والعوضي

علاقة الحب التي ربطت بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها السابق الفنان أحمد العوضي، لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، ولم تكن هذه العلاقة فقط في الوسط الفني التي انتهت بالاحترام والتقدير بين الاثنين، فهناك نجوم رغم انفصالهم إلا أنه يجمع بينهما الصداقة والحب.

ويرصد "الدستور" أبرز النجوم الذين انفصلوا إلا أنه لا زال يجمع بينهما صداقة وحب، ورافعين شعار "النهايات أخلاق"، في سياق السطور التالية.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

انفصل الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، في نهاية العام الماضي، إلا أن الثنائي لازال حتى الآن يتحدثان بكل حب عن بعضهما في وسائل الإعلام، وحتى من خلال المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولازال الثنائي يحتفظان بصورهما عبر صفحاتهما الرسمية، وكان الثنائي مثالًا للنهايات أخلاق، بسبب الصداقة والحب التي ربطت بينهما.

رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضى.. فما سرها؟

القوس والجدى.. مدى توافق الأبراج الفلكية مع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

حكاية كل أسبوع.. ياسمين عبدالعزيز للعوضى: مش قادرة أعيش من غيرك (فيديو)

شيرين رضا وعمرو دياب

استمرت علاقة الزواج التي ربطت بين الفنانة شيرين رضا، والهضبة عمرو دياب لـ3 سنوات، والتي انتهت بالانفصال، لكن رغم سنوات الانفصال الطويلة إلا أن الحب والاحترام كان هو شعارهما في الحياة، وهذا يتضح من خلال رؤيتهما في المناسبات والحفلات، وكشفته الصور التي تداولها الجمهور أثناء تواجدهما سويًا في الجونة في الآونة الأخيرة.

تامر حسني وبسمة بوسيل

وعلى الرغم من الانفصال الذي وقع بين الفنان تامر حسني، وزوجته السابقة بسمة بوسيل، إلا أنه قرر يدعمها في أغنية "البدايات"، التي دخلت بها إلى عالم الفن، والذي قرر إنتاجها لها، ليشعرها بالسعادة في بداية عامها الجديد.

ودائمًا ما يتقابل الثنائي في المناسبات والأعياد الرسمية حتي لا يصاب أولادهما بأي حالة نفسية سيئة، وبسبب الحب والصداقة التي جمعت بينهما قبل أي شئ.

يوسف الشريف وإنجي علاء

فاجأ الفنان يوسف الشريف، والسيناريست إنجي علاء الجمهور منذ فترة طويلة بانفصالهما المفاجئ، بعد قصة حب وزواج استمر لمدة 14 عامًا، مع رفع شعار النهايات أخلاق، معلقين عبر صفحاتهم الرسمية على فيسبوك: استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل، كما أنه من المقرر أن يدخل الثنائي ماراثون رمضان 2025 بمسلسل الراكون.

ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي شيرين رضا وعمرو دياب تامر حسني وبسمة بوسيل يوسف الشريف وانجي علاء النهايات أخلاق نجوم انفصلوا لكن ما زال بينهما صداقة وحب شعار النهايات أخلاق

مواد متعلقة

سيمون: لا أقدم أدوارًا متشابهة وأجمل ما فى «سماسم» أنها غير نمطية (حوار)

نائبًا عن الرئيس.. محافظ القاهرة يشهد احتفال ليلة النصف من الشعبان

مسلسلات رمضان 2024.. ياسمينة العبد فى بوستر منفرد لـ"مسار إجبارى"

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

باقٍ من الزمن 41 يومًا.. موعد قدوم شهر شعبان 2024 والأدعية المستحبة

الأكثر قراءة

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

السيسى: "أتحدى أى مستثمر بالقطاع الخاص يقدر يعمل مشروع بنفس المستوى بتكلفة أقل"

موعد وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 للذكور والإناث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟