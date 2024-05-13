أخرهم ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. نجوم انفصلوا رافعين شعار "النهايات أخلاق"

علاقة الحب التي ربطت بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها السابق الفنان أحمد العوضي، لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، ولم تكن هذه العلاقة فقط في الوسط الفني التي انتهت بالاحترام والتقدير بين الاثنين، فهناك نجوم رغم انفصالهم إلا أنه يجمع بينهما الصداقة والحب.

ويرصد "الدستور" أبرز النجوم الذين انفصلوا إلا أنه لا زال يجمع بينهما صداقة وحب، ورافعين شعار "النهايات أخلاق"، في سياق السطور التالية.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

انفصل الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، في نهاية العام الماضي، إلا أن الثنائي لازال حتى الآن يتحدثان بكل حب عن بعضهما في وسائل الإعلام، وحتى من خلال المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولازال الثنائي يحتفظان بصورهما عبر صفحاتهما الرسمية، وكان الثنائي مثالًا للنهايات أخلاق، بسبب الصداقة والحب التي ربطت بينهما.

شيرين رضا وعمرو دياب

استمرت علاقة الزواج التي ربطت بين الفنانة شيرين رضا، والهضبة عمرو دياب لـ3 سنوات، والتي انتهت بالانفصال، لكن رغم سنوات الانفصال الطويلة إلا أن الحب والاحترام كان هو شعارهما في الحياة، وهذا يتضح من خلال رؤيتهما في المناسبات والحفلات، وكشفته الصور التي تداولها الجمهور أثناء تواجدهما سويًا في الجونة في الآونة الأخيرة.

تامر حسني وبسمة بوسيل

وعلى الرغم من الانفصال الذي وقع بين الفنان تامر حسني، وزوجته السابقة بسمة بوسيل، إلا أنه قرر يدعمها في أغنية "البدايات"، التي دخلت بها إلى عالم الفن، والذي قرر إنتاجها لها، ليشعرها بالسعادة في بداية عامها الجديد.

ودائمًا ما يتقابل الثنائي في المناسبات والأعياد الرسمية حتي لا يصاب أولادهما بأي حالة نفسية سيئة، وبسبب الحب والصداقة التي جمعت بينهما قبل أي شئ.

يوسف الشريف وإنجي علاء

فاجأ الفنان يوسف الشريف، والسيناريست إنجي علاء الجمهور منذ فترة طويلة بانفصالهما المفاجئ، بعد قصة حب وزواج استمر لمدة 14 عامًا، مع رفع شعار النهايات أخلاق، معلقين عبر صفحاتهم الرسمية على فيسبوك: استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل، كما أنه من المقرر أن يدخل الثنائي ماراثون رمضان 2025 بمسلسل الراكون.