السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز

فن

"البدايات".. بسمة بوسيل تطرق أبواب الفن بمساعدة طليقها تامر حسنى

بسمة بوسيل وتامر
بسمة بوسيل وتامر حسني

حققت الفنانة بسمة بوسيل نجاحا كبيرا للغاية، بمجرد طرحها أغنية "البدايات" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، التي تسببت في دخولها عالم الفن من أوسع أبوابه، والتي ظهرت فيها بشكل مميز ومختلف، وذلك بمساعدة طليقها الفنان تامر حسني، الذي أنتجها لها.

وأغنية البدايات للفنانة بسمة بوسيل، أُطلّقت تزامنًا مع عيد ميلادها الـ 32 ، لتعلن من خلالها أنها بدأت مرحلة جديدة، سواء في حياتها العملية، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن تلحين محمد يحيي، والموزع فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف، ومن إنتاج تامر حسني.

بسمة بوسيل، كانت مشروع فنانة جيدة، وذلك لصوتها المميز، وعرفها الجمهور من خلال ستار أكاديمي، ولكن بسبب حبها لزوجها السابق الفنان تامر حسني، فضلته على شهرتها ودخولها لعالم الفن، وفضلت الزوّاج والإنجاب لتكوين حياة أسرية وعائلية.

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بعد الانفصال رسميًا بين الفنان تامر حسني، وزوجته بسمة بوسيل، قرر أن يدعمها ويظل معها ليحقق حلمها الذي لطالما حلمت به، وحاوّلت تحقيقه، لذا قرر أن ينتج لها أغنيتها الجديدة التي دخلت من خلالها عالم الفن.

وكتب لها الفنان تامر حسني، بعد طرح أغنيتها البدايات، على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" قائلًا: " "الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم، ألف مليون مبروك، وغنيتيها غُنا عظيم بجد، أيوا أنا المدرب والمنتج، بس إحساسك هو الموضوع كله".

وأضاف  الفنان تامر حسني: "كل سنة وإنتِ طيبة ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات، شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف".

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