الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ماذا أعدت وزارة الثقافة لشخصية معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ55 سليم حسن ومؤلفاته؟

دكتور سليم حسن
دكتور سليم حسن

بعد اختيار عالم الآثار الراحل الدكتور المصري سليم حسين "1893- 1961" ليكون شخصية العام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55؛ والذى ينطلق فى شهر يناير من عام 2024؛ ثمة مؤلفات وترجمات للأثري الراحل نشرت باللغتين الفرنسية والإنجليزية لم تترجم إلى اللغة العربية؛ وغيرها من أعماله.

ومع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، خلال أيام، تستعد كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومى لترجمة؛ وغيرها من قطاعات وزارة الثقافة لإصدار ترجمات ومؤلفات الأثري الشهير سليم حسن لزوار معرض القاهرة الدولى للكتاب.

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"هيئة الكتاب": "جر الضمير" و"أبو الهول" وغيرهما من أعمال سليم حسن بمعرض الكتاب

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لإصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن، شخصية الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتضم كتاب «فجر الضمير» تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب «أبو الهول» تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب «أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني»، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي: «موسوعة مصر القديمة» في 15 جزءًا، وأيضًا «الأدب المصري القديم» في جزءين.

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مديرة القومي للترجمة: الترجمة تتضمن أعماله غير الصادرة باللغة العربية في معرض الكتاب الـ55

"الدستور" توجه بالسؤال التالي إلى الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة: هل يقوم المركز بترجمة أعمال سليم حسن الصادرة بالفرنسية والإنجليزية على أن تكون حاضرة في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ باعتباره شخصية لهذه الدورة؟؛ فما كان من مديرة القومي للترجمة سوى تأكيدها أن المركز بالفعل سيقوم بإصدار ترجمة تتضمن أعماله غير الصادرة باللغة العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55.

وأضافت، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المركز القومي للترجمة سيقوم بتكريم المترجمين الفائزين في مسابقة المركز بترجمة نصوص وأعمال الأثري سليم حسين بمعرض القاهرة للكتاب.

جدير بالذكر أن من أبرز أعماله: "Hymnes Religieux du Moyen Empire (Le Caire: 1923)، Le Poème dit le Pantaour et le Rapport Offieciel sur la bataille de Qadessh (Université، Egyptienne، Faculté des lattres Le Caire: 1929، Le Spphinx à la Lumiére des Fouilles Récentes، Excavations at Giza: عشرة أجزاء صدرت عن أكسفورد، ثلاثة أجزاء  Excavations at Saqqara، The Sphinx: Its History in the light of Recent Excavations، Lights on Ancient Egypt".

مؤلفات شخصية معرض كتاب الطفل فى طريقها لمعرض الكتاب

على جانب آخر، تصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة من مؤلفات الكاتب الراحل يعقوب الشاروني، شخصية معرض الطفل، وهي: «أجمل حكاياتنا العربية»، و«البخلاء»، و«حكايات إيسوب»، و«زهرة السعادة»، ومسرحية «أبطال بلدنا»، فضلًا عن كتاب «في محبة يعقوب الشاروني» يضم شهادات حول الراحل كتبها نخبة من المثقفين وكتاب أدب الأطفال المصريين والعرب والأجانب.

سليم حسين معرض القاهره الدولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب المركز القومى لترجمة وزارة الثقافة سليم حسن

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