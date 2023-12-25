الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد منتصر يقف "خلف خطوط الذاكرة" في معرض الكتاب 2024

كتاب خلف خطوط الذاكرة
كتاب خلف خطوط الذاكرة

يشارك د.خالد منتصر فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 55 بكتاب جديد تحت عنوان"خلف خطوط الذاكرة"؛ وذلك عن دار نشر"إنسان"، وإخراج وتنسيق الدكتور أحمد محمود.

خالد منتصر: “خلف خطوط الذاكرة” سيرة ذاتية عن زمن وجيل

خالد منتصر يعرف كتابه؛ قائلًا:"هى سيرة ذاتية ليست عن شخص، لكنها عن زمن وجيل، زمن فرم جيلًا، وجيل خذله زمن، جيل ولد في ضباب، وسيرحل في سراب، جيل عاش أكثر من ثورة، لكنه حتى لحظة وداعه عن تلك الدنيا لم يذقها، ولم يحدد معناها بعد، حضر بذور اليسار، وحضر أيضًا جمع الاخوان للثمار، بطل روايتنا، ليس بطلًا، لكنه مجرد متسائل، على الدوام متهم بحيازة عقل، مدان بجريمة تفجير سؤال،لجأ إلى أوراقه كي يلملم فيها سذاجاته وشطحاته ووثائق اتهاماته، وقف خلف خطوط الذاكرة وأطلق الرصاص، يتمنى أن يكون ما اصطاده من الأحراش قابلًا للهضم، وألا يكون تاريخ صلاحيته منتهيًا ".

أبرز مؤلفات خالد منتصر

وصدر لخالد منتصرالعديد من المؤلفات؛ من أبرزها:" وهم الإعجاز العلمي، الختان والعنف ضد المرأة، آيات علمانية عماد نصر ذكرى ، فوبيا العلم، دفاعا عن العقل، هل هذه حقا بديهيات دينية؟، لماذا انتصر العلم المزيف؟، الجنس تواصل لا تناسل، بورتريهات بألوان الشجن.- أبو بكر عزت...مكان في القلب، العلم بين المعمل والمسجد".

ويشغل منتصر منصب رئيس قسم الجلدية والتناسلية بهيئة قناة السويس، وعمل كمقدم ومعد الفقرة الطبية –العاشرة مساء قناة دريم، ومقدم ومعد برنامج خارج النص قناة اون تي في، ومقدم ومعد برنامج "دين ودنيا" قناة دريم، والمسئول عن قسم الثقافة الجنسية بموقع إيلاف وكاتب بجريدة المصري اليوم،و كتب بجريدة روزا اليوسف، وصوت الأمة، والدستور، ومجلة نصف الدنيا؛ والعديد من أشهر الجرائد والمجلات المصرية.

الدكتور خالد منتصر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 55 خلف خطوط الذاكرة وهم الإعجاز العلمي العنف ضد المرأة

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