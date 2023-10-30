الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد منتصر: صلاح حافظ له كتاب مهم عن الثقافة الجنسية وأسرته ترفض طباعته

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

قال الدكتور خالد منتصر، إن تدريسه الثقافة الجنسية وكتابته في هذا الموضوع منذ عقود في عدد من الصحف يرتبط بكونها ثقافة مهمة حتى يتعرف الإنسان على خريطة جسده، مشيرًا أن هناك كتاب فى غاية الأهمية للكاتب الصحفي الكبير صلاح حافظ ولم يطبع مرة ثانية، ويعد من أهم ما كتب في هذا الأمر، وإن كانت أسرته ترفض إعادة طباعته مرة ثانية.

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وأضاف"منتصر" خلال فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب "كلام العلم في الحب والجنس"، والصادر عن دار مصر المحروسة، من تأليف دكتور سامج مرقص بمكتبة البلد، أن مناقشة الجنس في كتاب الدكتور سامح مرقص من منظور علمي وما يميز هذا الكتاب أنه يبدأ بالحب ومن ثم ينطلق في تقديم الثقافة الجنسية.

ويتناول الكتاب بالنقاش والنقد والتحليل كل من: دكتور نبيل عبد الفتاح، دكتور خالد منتصر، دكتور محمد السماحي، ويدير اللقاء الإعلامي خالد منصور.

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نبذة عن الكتاب

في كتابه الجديد "كلام العلم عن الحب والجنس"؛ يلتزم الدكتور سامح مرقس فقط بالمعلومة التي وصل إليها العلم، بعد التجربة والاختبار، مؤمنًا بأن الحب والجنس من النِّعَم التي بها يسعد الإنسان، ويحصل على متعته المشروعة، والتي تقمعها بعض المجتمعات تحت مُسمَّيات دَنَسِ الجسد أمام قُدسيَّة الرُّوح، أو الزُّهد في مُتَع الدنيا؛ ممَّا يؤدِّي إلى مشاكل نفسية للفرد، وكَبْتٍ مجتمعيٍّ، يتولَّد معه العنف والقهر والتمييز.

يتناول الكتاب عددًا من الموضوعات؛ مثل: تاريخ عِلم الجنس، والهوية، والممارسات والأمراض الجنسية، ولكن ما يلفت الانتباه هو اهتمام الباحث برصد كيف تَعامَل القُدماءُ مع هذا الموضوع، فيوجد فصلٌ عن الحب والجنس عند قدماء المصريين، مع إشاراتٍ في العديد من الفصول عن الحب والجنس عند الإغريق والرومان، وفي التاريخ الإسلامي، وأوروبا العصور الوسطى؛ فنجد أننا أصبحنا نمنع ما تَفهَّمه وأباحَه أجدادنا، مع فصلٍ حول كيفية تناوُل الفنِّ للحُبِّ والجنس، وبشكل خاصٍّ: الفن التشكيلي عبر العصور، وإشارات إلى تناول الأدباء والمفكِّرين لهما.

خالد منتصر الثقافة الجنسية صلاح حافظ كلام العلم في الحب والجنس” سامح مرقص

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