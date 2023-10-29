"وجوه وكتب وقضايا" إصدار جديد لـ علي عطا عن بيت الحكمة للثقافة

صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة، كتاب "وجوه وكتب وقضايا" للكاتب علي عطا.

وجوه وكتب وقضايا

ويحتفي هذا الكتاب بالكلمة ويثمن دورها وقيمتها، حيث يروي المؤلف عبر عدد من المقالات، ملامح من إبداعات شخصيات أثْرت الحياة الأدبية، سواء على المستوى المحلي أو على نطاق واسع عربيًّا وعالميًّا، ويطرح قضايا مهمة، تُرسخ -بصفة خاصة جدًّا- مبدأ الاختلاف وحتميته في إنتاج رؤى أكثر اتساعًا حول تلك القضايا.

وفي رحلة تمدّنا بخبرات عديدة حول أماكن وثقافات متباينة، نرى من خلالها جوهر الاختلاف بين الشرق والغرب، والقيم الإنسانية التي تؤكد الأخوة البشرية بصرف النظر عن اختلاف الديانات والأعراق والألوان، ومعارف حول الأساطير، وتاريخ الفنون، بالإضافة إلى معارف نفسية واجتماعية، فضلًا عن قضايا ورؤى نقدية مختلفة، وأبواب مفتوحة على علوم تكنولوجية واجتماعية وسياسية. وتلك المقالات التي تمثل رؤوس مثلث يجمع الوجوه والكتب والقضايا، تمد خطوطًا في محبة الثقافة التي تصنع جسورًا تعزز الصلات الثقافية بين العالم، وتؤكد ثبات القيم الإنسانية التي تربط بين البشرية وتسهم في التعريف بالنفس والتعريف بالآخر.

"أفق" يشارك بصالون الجزائر للكتاب 2023

وفي سياق آخر؛ يشارك مشروع "أفق" في جناح بيت الحكمة للثقافة، بصالون الجزائر الدولي للكتاب سيلا 2023، وهو مشروع يهتم بما تنتجه العقول العربية الشابة، على وجه الخصوص، بما لها من قدرات علمية لم تتكلس بعد تحت وطأة الكبح المنهجي، تلك العقول المؤمنة بأن العلم ملاذ ليس له بديل، والقادرة على خلق مناهجها الخاصة في مناحي المعرفة الثقافية والإنسانية، مثل: الفلسفة والفكر وعلوم الاجتماع وعلم النفس والنقد والأدب والدراسات الثقافية والدينية والميثولوجيا والإثنولوجيا وغيرها.

ومن بين الإصدارات التي يشارك بها "أفق": أصداء الشاعر القديم، خطاب الذات في السيرة الذاتية النسائية، سرديات الانتهاك في الرواية العراقية، النقد الثقافي، مفهوم العامة: الجلي والخفي، الألعاب التراثية من الموروث الثقافي إلى الاستثمار التربوي، الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي.