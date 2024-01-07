الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. فرقة شارموفرز في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة"

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس غدا في برنامج صاحبة السعادة فرقة شارموفرز، في حلقة خاصة  مليئة بالكواليس عن بداية الفرقة وتقديمهم لشكل مختلف من الغناء. 

ومن المقرر أن تتحدث فرقة "شارموفرز" خلال اللقاء عن كواليس أجدد ألبوماتهم، وعما تغير في مسيرتهم الفنية خلال الـ 11 عامًا، كما يقدموا خلال اللقاء مجموعة من أغانيهم المميزة، كما يكشفون خلال اللقاء عن صاحب أغنية "عايز أبقى سنجل". 

أحدث أغنيات فرقة شارموفرز

يذكر أن فرقة شارموفرز طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «هل» وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من كلمات محمد الشافعي، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان. 

الأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.. ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

الأغنية تسلط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية

وقرر شارموفرز طرح أغنية "هل؟" لتسليط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة على يد الاحتلال وتضامنًا من الفريق، وتعبيرًا عن حزنهم، فى ظل استمرار الحرب، وبوتيرة قوية تحصد معها أرواح مئات الفلسطينيين يوميًا.

تقول كلمات أغنية "هل؟":

هل فيه طريقة.. للرجوع للحياة؟
بعد الحقيقة.. وبعد اللي شوفناه 
بعد انعدام الإنسانية.. والرجوع للجاهلية 
والمشاهد المأساوية.. وكل اللي عيشناه
هل فيه طريقة.. نبتسم ونعيش 
والناس هناك.. يومهم ميعديش 
مع أننا نفس القضية  .. وكلنا نفس الضحية 
الفرق بينا خطوتين.. يعني المسافة، مفيش
بعد استماع.. صوت الآهات 
ع التليفونات.. رؤيا الوشوش المقهورين 
جوه الشاشات 
بعد ما عرفنا آلام.. وعيونا بطلت تنام 
وحضرنا قَتل الأُمنيات
وشوفنا ناس بِقلوب حَجر.. عُمي النَظر
اخترعوا أسباب للسكات 
ميهمهومش لا صوت صريخ..  ولا صوت عِياط 
ويهمهم صوت ضحكهم، وقت الحداد
هل فيه طريقة.. للرجوع للحياة 
بعد سمع بُكا البنات ع الأمهات 
وجع الأم وحزنها.. خوفها وكسرة قلبها 
قلة حيلتها وضعفها.. وأملها تحصل معجزات
هل فيه طريقة.. نبتسم ونعيش 
والناس هناك.. يومهم ميعديش 
مع أننا نفس القضية.. وكلنا نفس الضحية 
والفرق بينا خطوتين.. يعني المسافة مفيش
بس إحنا برضه مؤمنين بالله.. مين يهزم اللي ربه واقف معاه 
هنشوف على وشوشهم ف يوم.. نفس الألم نفس الوجع والكسرة 
والخوف والهموم.. والفرق بينا أننا 
مِسلمين لربنا.. ووعده لينا أننا هنقوم

شارموفرز فرقة شارموفرز شارموفرز ضيوفا في صاحبة السعادة برنامج اسعاد يونس صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة

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