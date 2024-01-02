الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كريم عفيفى يكشف لـ "صاحبة السعادة" عن تحديات تصوير فيلم "عصابة عظيمة"

كريم عفيفي
كريم عفيفي

تحدث الفنان كريم عفيفي، عن تجربته في فيلم "عصابة عظيمة" الذي يشارك في بطولته مع إسعاد يونس وعدد من النجوم.

قال عفيفي، في حوار خاص مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc"، إن أصعب مشهدين له في الفيلم كانا مشهد الأكشن الذي تم تصويره في البدروم، والذي استغرق ساعات طويلة وتطلب مجهودا كبيرا، ومشهد المواجهة بينه وبين والدته التي تلعب دورها إسعاد يونس، والذي كان مليئا بالمشاعر والتوتر.

وأضاف أن أهم وأقوى مشهد في الفيلم بالنسبة له هو الوقوف أمام أمه العمياء ومحاولة إقناعها بأنه ليس مذنبا في الأزمة التي تواجهها، وأنه يحبها ويحترمها، وأنه يريد أن يحميها ويحافظ على منزلها.

يذكر أن فيلم "عصابة عظيمة" يتناول قصة امرأة ذكية تدعى "عظيمة"، تجسدها إسعاد يونس، تفقد بصرها بعد حادث، لكنها تستخدم حاسة البصيرة للتغلب على مصاعب الحياة، وتواجه مشاكل كبيرة بسبب ابنها الساذج الذي يدخل في عصابة إجرامية، وتحاول إنقاذه وإنقاذ منزلها من الضياع.

وفي سياق متصل، كشفت إسعاد يونس، عن موقف طريف حدث لها أثناء تصوير الفيلم، حيث انقطع بنطلونها ولم ينتبه أحد، واستمرت في التمثيل بكل احترافية.

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