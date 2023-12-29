البرومو الرسمي لحلقة "عصابة عظيمة" في برنامج "صاحبة السعادة"

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس أبطال فيلمها الجديد “عصابة عظيمة” خلال الحلقة المقبلة من برنامج “صاحبة السعادة” والذي يعرض على شاشة دي إم سي.

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ويحل أبطال “عصابة عظيمة” ضيوف صاحبة السعادة يوم الإثنين المقبل، لتظهر إسعاد يونس بملابس الشخصية التي تجسدها خلال الأحداث.

يعد فيلم "عصابة عظيمة" عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

فيلم “عصابة عظيمة” من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها، فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس السينمائية كان فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوي، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.