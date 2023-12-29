السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

البرومو الرسمي لحلقة "عصابة عظيمة" في برنامج "صاحبة السعادة"

عصابة عظيمة
عصابة عظيمة

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس أبطال فيلمها الجديد “عصابة عظيمة” خلال الحلقة المقبلة من برنامج “صاحبة السعادة” والذي يعرض على شاشة دي إم سي.

https://fb.watch/peKtsmrTj3/?mibextid=Nif5oz 

ويحل أبطال “عصابة عظيمة” ضيوف صاحبة السعادة يوم الإثنين المقبل، لتظهر إسعاد يونس بملابس الشخصية التي تجسدها خلال الأحداث.

يعد فيلم "عصابة عظيمة" عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

فيلم “عصابة عظيمة” من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها، فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس السينمائية كان فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوي، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.

إسعاد يونس عصابة عظيمة صاحبة السعادة برنامج شاشة دي ام سي

مواد متعلقة

طلاب مدرسة "ستيم" للمتفوقين يهدون جابر القرموطى بورتريه ومُجسَّمًا لخريطة فلسطين

شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بعد آخر ظهور لها (صور)

مهرجان إيزيس يمد فترة استقبال طلبات المشاركة حتى نهاية يناير

بمناسبة العام الجديد.. حوار خاص لقداسة البابا تواضروس الثاني "في المساء مع قصواء"

3 ساعات متواصلة.. روبي تحافظ على المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة

الكينج محمد منير يعلن تأجيل حفل رأس السنة مع مسار إجبارى وعفروتو

محمد سعد ينضم لقائمة الغائبين عن موسم رمضان 2024

"النهايات أخلاق".. رامي صبري يكشف عن اسم ألبومه الجديد

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة