حلقة سوسن بدر ومحمد محيي مع محمود سعد ترفع شعار كامل العدد

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج "sold out" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن نفاذ تذاكر حلقة النجمة الكبيرة سوسن بدر والمطرب محمد محيي مع الإعلامي محمود سعد في برنامج sold out بالكامل.

ورفعت الحلقة شعار كامل العدد ونشرت الصفحة الخاصة بالبرنامج تنويها، عن نفاذ تذاكر الحلقة المقرر تصويرها يوم الجمعة 12 يناير الجاري على مسرح الفلكى.

وتكشف سوسن بدر، خلال الحلقة، العديد من أسرارها الفنية والشخصية وعلاقتها بوالدتها الفنانة آمال سالم، والعديد من الأسرار عن تعاونهما مع الزعيم عادل امام وجديده خلال الفترة المقبلة.

كمت تضم الحلقة حفلا غنائيا جماهيريا على نفس المسرح مع الفنان محمد محيي، لاسترجاع روح التسعينات ومجموعة من أحب أغانيه بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو محمد عثمان.

حلقة سوسن بدر



أسعار تذاكر حلقة سوسن بدر وحمد محيي ببرنامج “sold out”



وكانت شركة تذكرتي قد طرحت منذ أيام تذاكر الحلقة، وجاءت مقسمة إلى فئتين، وجاءت الأسعار كالتالى:

الفئة الأولى Gold بمبلغ 350 جنيهًا.

الفئة الثانية silver بمبلغ 250 جنيهًا.

ويستضيف برنامج sold out خلال شهر يناير نخبة من نجوم الفن والغناء ومنهم دينا الشربيني والمطربة كارمن سليمان وكذلك المخرج مروان حامد والمطرب محمد محسن.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out



-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

كانت حلقات برنامج sold out خلال شهر نوفمبر قد حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث تمت استضافة عدد من النجوم ومنهم أحمد حلمي وسيد رجب ولينا شماميان والموسيقار هاني شنودة والمطرب الكبير على الحجار والفنان خالد النبوي.

عروض برنامج sold out



تتميز عروض برنامج “Sold Out” بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى، ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض "Sold Out" بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية.

كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية "Standup Comedy"، ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ، ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت