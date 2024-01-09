الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

على السبع لـ الدستور: سعيد بتجربة "زينهم".. وأنتظر رأى الجمهور فى "حالة خاصة"

الفنان علي السبع
الفنان علي السبع

أعرب الفنان علي السبع عن سعادته بنجاح مسلسله "زينهم"، الذي عرض في وقت سابق عبر المنصة الرقمية Watch it، وحقق نجاحا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتصدر اسمه محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، متابعًا: "من ألذ المسلسلات التي عملت عليها".

وتابع السبع، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سعيد بتجربة (زينهم) جدًا وعزيزة على قلبي، خاصًة إن الشخصية جديدة عليا ومختلفة، وانا اتبسط بالشغل مع الناس، وكانت من أمتع الكواليس وكلنّا كنّا بنتعامل كأخوات وأصدقاء داخل العمل وهذا ظهر للجمهور على الشاشات".

وعن تعاونه في مسلسل "حالة خاصة"، قال: "فكرة المسلسل هي من حمستني للتعاون، خاصًة أنه أول عمل يتحدث عن مرض التوحد، والمصابيين به، ويوضح ذكاءهم الشديد، وأنهم لديهم قدرات أعلى من الأسوياء، واتمني أنه يعجب الجمهور، وانتظر رأيهم"، وعن تعاونه مع منصة واتش ات، أكد أن هذا التعاون ساعد الكثير من الشباب على الظهور في الوسط الفني، وساعدت على إظهار الكثير من المواهب الفنية.

مسلسل زينهم 

مسلسل زينهم يكون هو مسلسل كوميدي مشوق وعائلي، وقد استلهمت قصته من كتاب شكرًا لأصدقائي الموتى، وهناك العديد من المواطنين في مصر يبحثون عن موعد عرض الحلقة 30 من مسلسل “زينهم”، وكان المسلسل يعرض يوميًا باستثناء يومي الجمعة والسبت، على قناة أون وأون دراما، وعرضت الحلقة الأخيرة منه يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور قصة مسلسل حالة خاصة حول (نديم أحمد أبو سريع)، وهو أحد الطلاب الجامعيين الذي أتم دراسة المُحاماة بكلية الحقوق بتفوق، حيثُ حصل على المركز الأول في ترتيب المتفوقين في دُفعته.

أبطال مسلسل حالة خاصة

وفي هذا السياق، فيما يلي أسماء أبطال مسلسل حالة خاصة:

الفنانة غادة عادل (شخصية أماني النجار).
الفنان طه دسوقي (شخصية نديم أحمد أبو سريع).
الفنانة هاجر السراج.
الفنانة هايدي كابوه.
الفنان حسن أبو الروس.
الفنان نبيل علي ماهر.
الفنان أحمد الأزعر.
الفنانة وئام مجدي.
الطفل آدم وهدان.
الفنان عليّ السبع.
الفنان أحمد طارق.
الفنانة منة المصري.
الطفل آدم النحاس.

مسلسل حالة خاصة حالة خاصة مسلسل زينهم زينهم الفنان علي السبع على السبع المنصة الرقمية watch it

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