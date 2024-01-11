الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" أحدث إصدارات المركز القومي للمسرح

كتاب جديد
كتاب جديد

يستكمل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ إنجاز مشروعاته الهادفة نحو نشر الثقافة المسرحية مع الحفاظ على التراث المسرحي والموسيقي والفن الشعبي.

 وحرصا على استمرارية مشروع النشر المتخصص بالمركز، تم طباعة كتاب "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" تأليف: الأستاذة الدكتورة راندا رزق، تقديم: الأستاذ الدكتور أحمد زايد، وذلك ضمن سلسلة (دراسات في المسرح المعاصر) التي يصدرها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

txt

"لا تكن كاتبًا".. كتاب جديد لفتحي المزين بمعرض الكتاب

txt

"أولاد تسعة".. كتاب جديد لمى مصطفى بمعرض الكتاب

يقدم الكاتب هذا الإصدار؛ لتقرير حقيقة المسرح التنموي في الحياة، إذ إنه يجسد القيم الحياتية والإنسانية ويرسخها في نفوس المجتمعات والشعوب في العالم.

ويعتبر كتاب "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" بيان لإطار تنموي يقرر أن الانتقال من عالم الخيال إلى عالم الواقع، ومن الغيب غير المرئي إلى معايشة الواقع المرئي هو الهدف الأعلى للقيم التربوية في المسرح ومخاطبة الجمهور، وحينما يصل المتحدث والمواجه للجمهور والمتلقي إلى هذه الحالة يكون قد استطاع تخطي حاجز الخوف والقلق إلى قمة الطمأنينة والحقيقة والصدق، ويعيش المتلقون مع القضية كما لو كانوا داخل أحداثها.

وكان المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، قد نظم احتفالية لتكريم الناقد والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، وقد شهدت الاحتفالية حضور مجموعة كبيرة من الفنانين والنقاد المسرحيين، منهم: سميرة عبدالعزيز، سهير المرشدي، مديحة حمدي، آمال رمزي، عفاف شعيب، عايدة فهمي، ناهد رشدي، ميرنا وليد، محمود الحديني، خالد الذهبي، سيف عب الرحمن، هاني كمال، والمخرج عبدالغني زكي، والنقاد المسرحيين عبدالرازق حسين، محمد بهجت، محمد الروبي، باسم صادق، وآخرين.

وعرض الحفل فيلم تسجيلي بعنوان «رجل المسرح»، من إنتاج المركز القومي للمسرح، وإعداد سيناريو على داود، مونتاج أيمن محفوظ، إخراج أحمد عادل، واستعرض الفيلم، السيرة الذاتية والفنية للدكتور عمرو دوارة، كما عزفت الفرقة الموسيقية مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية.

وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني خالد جلال التراث المسرحي المسرح كتاب

مواد متعلقة

من "آتوم" إلى "وادجيت".. معبودات مصرية شهيرة لم تسمع عنها

"الفنون جنون".. نحّاتون معاصرون أثاروا جدلًا بمنحوتاتهم الغريبة

منها روايات خيالية.. ماذا يقرأ الغرب في الأسبوع الأول من 2024؟

مؤسس مصلحة الركائب الخديوية.. حكاية الخديوي إسماعيل

قريبًا.. صدور النسخة العربية من الرواية الإيطالية "محادثة ليلية" بمعرض القاهرة للكتاب

كيف تبدأ قراءة الكتب الواقعية للمتعة والتنوير "دون ملل"؟

مي التلمساني: أستعين بالأفلام لتقريب طلابي من الثقافة المصرية

مي التلمساني في مناقشة كتابها "للجنة سور": الاستقرار يعني مصر

الأكثر قراءة

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

عاجل.. هبوط مروحية أممية اضطراريًا فى الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

اليوم.. "سفاح الجيزة" يظهر من جديد أمام محكمة النقض

أمطار على الإسكندرية.. "الفيضة الكبرى" تضرب عروس البحر المتوسط

أحمد العوضى يتصدر إيرادات الأربعاء.. ويصل للمليون التاسع

يومان فى البحر.. "الطقس السيئ" يُصعّب مهمة البحث عن غريق لوران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا