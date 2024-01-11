"المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" أحدث إصدارات المركز القومي للمسرح

يستكمل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي؛ إنجاز مشروعاته الهادفة نحو نشر الثقافة المسرحية مع الحفاظ على التراث المسرحي والموسيقي والفن الشعبي.

وحرصا على استمرارية مشروع النشر المتخصص بالمركز، تم طباعة كتاب "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" تأليف: الأستاذة الدكتورة راندا رزق، تقديم: الأستاذ الدكتور أحمد زايد، وذلك ضمن سلسلة (دراسات في المسرح المعاصر) التي يصدرها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

يقدم الكاتب هذا الإصدار؛ لتقرير حقيقة المسرح التنموي في الحياة، إذ إنه يجسد القيم الحياتية والإنسانية ويرسخها في نفوس المجتمعات والشعوب في العالم.

ويعتبر كتاب "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" بيان لإطار تنموي يقرر أن الانتقال من عالم الخيال إلى عالم الواقع، ومن الغيب غير المرئي إلى معايشة الواقع المرئي هو الهدف الأعلى للقيم التربوية في المسرح ومخاطبة الجمهور، وحينما يصل المتحدث والمواجه للجمهور والمتلقي إلى هذه الحالة يكون قد استطاع تخطي حاجز الخوف والقلق إلى قمة الطمأنينة والحقيقة والصدق، ويعيش المتلقون مع القضية كما لو كانوا داخل أحداثها.

وكان المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، قد نظم احتفالية لتكريم الناقد والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، وقد شهدت الاحتفالية حضور مجموعة كبيرة من الفنانين والنقاد المسرحيين، منهم: سميرة عبدالعزيز، سهير المرشدي، مديحة حمدي، آمال رمزي، عفاف شعيب، عايدة فهمي، ناهد رشدي، ميرنا وليد، محمود الحديني، خالد الذهبي، سيف عب الرحمن، هاني كمال، والمخرج عبدالغني زكي، والنقاد المسرحيين عبدالرازق حسين، محمد بهجت، محمد الروبي، باسم صادق، وآخرين.

وعرض الحفل فيلم تسجيلي بعنوان «رجل المسرح»، من إنتاج المركز القومي للمسرح، وإعداد سيناريو على داود، مونتاج أيمن محفوظ، إخراج أحمد عادل، واستعرض الفيلم، السيرة الذاتية والفنية للدكتور عمرو دوارة، كما عزفت الفرقة الموسيقية مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية.