الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

الثقافة

قريبًا.. صدور النسخة العربية من الرواية الإيطالية "محادثة ليلية" بمعرض القاهرة للكتاب

الرواية الإيطالية
الرواية الإيطالية محادثة ليلية

أعلنت دار الكرمة للنشر، عن صدور النسخة العربية من الرواية الإيطالية “محادثة ليلية” للمؤلف ساشا ناسبيني وترجمة الكاتبة أماني فوزي حبشي، وذلك قريبًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

عن رواية "محادثة ليلية"

هي عبارة عن محادثة عابرة ذات مساء للطبيب البيطري حول دجاجتها المفضلة تتخذ فجأة منعطفات كثيرة وغير متوقعة، يُزاح فيها الستار عن علاقات قديمة متشعبة تحمل في طياتها كثيرًا من الخبايا والأسرار، وتُفتح من جديد دفاتر قديمة وحسابات لم تُغلق آنذاك. فنجد أنفسنا أمام حوادث غامضة، وقصص حب ضائعة، وفرص مهدرة، وجروح لم تلتئم قَطُّ.

بسرد دقيق وحاد، وصدق مذهل، يغوص ساشا ناسبيني في عمق إنسانية تجمعنا، ويطرح سؤالًا مهمًّا: ممَّ تتكون حياتنا حقًّا، من فرص ضاعت منا أم من أخرى منحتها لنا الحياة؟

txt

القناع الأخير.. رواية جديدة للوتس عبد الكريم عن المصرية اللبنانية

txt

"أفترإيت" رواية جديدة لـ محمود رضوان عن "العربي للنشر"

عن المؤلف:

ولِد ساشا ناسبيني في وسط إيطاليا عام 1976، وهو محرر ومدير فني وكاتب سيناريو معروف. نُشرت له كثير من القصص القصيرة والروايات، وتُرجمت أعماله إلى لغات مختلفة. 

حصل ساشا ناسبيني على جوائز عدة، أهمها: جائزة مدينة لونيانو، وجائزة مدينة كافه. 

عن المترجمة:

أماني فوزي حبشي من مواليد القاهرة، 1968. حصلت على ماجستير في الترجمة، ودكتوراه في الأدب الإيطالي، من كلية الألسن جامعة عين شمس، وحصلت أيضًا على الجائزة الوطنية الإيطالية للترجمة عام 2003، وعلى وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس عام 2004 لإسهاماتها في نشر الثقافة الإيطالية. 

ومن ترجماتها لدار الكرمة «أصوات المساء»، و«أربطة»، و«لن نقدم القهوة لسبينوزا» و«سأبقى هنا».

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، كرنفال خاص لمحبي القراءة ولصناع النشر، الذين يحرصون على التوافد لعدة أيام، بل طوال أيام المعرض للتمتع بهذه المناسبة المصرية والدولية الهامة، والتي تبدأ من يوم 25 يناير المقبل وحتى السادس من فبراير.

وتمثل هذه النسخة الـ ٥٥ للمعرض أهمية كبيرة للكثيرين، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه ستحل دولة النرويج فيها كضيف شرف وشخصيته العالم سليم حسن، كما اختارت شخصية معرض كتاب الطفل، لتكون الراحل كامل الكيلاني.

معرض القاهره الدولي للكتاب الرواية الإيطالية إيطاليا اماني فوزي الأدب الإيطالي

الأكثر قراءة

عاجل.. الأمن البحرى البريطانى: ألسنة لهب تصدر من قافلة مستهدفة من قبل الحوثيون فى البحر الأحمر

عبر بوابة الوظائف الحكومية.. خطوات وشروط التقديم لمسابقة التعليم 2024

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 10-1-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الذهب اليوم الأربعاء 10-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

الخارجية الألمانية: وصول 10 أطنان من الإمدادات الإغاثية إلى مطار العريش لصالح سكان غزة

استعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2024.. تعرف على التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا