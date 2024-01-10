قريبًا.. صدور النسخة العربية من الرواية الإيطالية "محادثة ليلية" بمعرض القاهرة للكتاب

أعلنت دار الكرمة للنشر، عن صدور النسخة العربية من الرواية الإيطالية “محادثة ليلية” للمؤلف ساشا ناسبيني وترجمة الكاتبة أماني فوزي حبشي، وذلك قريبًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

عن رواية "محادثة ليلية"

هي عبارة عن محادثة عابرة ذات مساء للطبيب البيطري حول دجاجتها المفضلة تتخذ فجأة منعطفات كثيرة وغير متوقعة، يُزاح فيها الستار عن علاقات قديمة متشعبة تحمل في طياتها كثيرًا من الخبايا والأسرار، وتُفتح من جديد دفاتر قديمة وحسابات لم تُغلق آنذاك. فنجد أنفسنا أمام حوادث غامضة، وقصص حب ضائعة، وفرص مهدرة، وجروح لم تلتئم قَطُّ.

بسرد دقيق وحاد، وصدق مذهل، يغوص ساشا ناسبيني في عمق إنسانية تجمعنا، ويطرح سؤالًا مهمًّا: ممَّ تتكون حياتنا حقًّا، من فرص ضاعت منا أم من أخرى منحتها لنا الحياة؟

عن المؤلف:

ولِد ساشا ناسبيني في وسط إيطاليا عام 1976، وهو محرر ومدير فني وكاتب سيناريو معروف. نُشرت له كثير من القصص القصيرة والروايات، وتُرجمت أعماله إلى لغات مختلفة.

حصل ساشا ناسبيني على جوائز عدة، أهمها: جائزة مدينة لونيانو، وجائزة مدينة كافه.

عن المترجمة:

أماني فوزي حبشي من مواليد القاهرة، 1968. حصلت على ماجستير في الترجمة، ودكتوراه في الأدب الإيطالي، من كلية الألسن جامعة عين شمس، وحصلت أيضًا على الجائزة الوطنية الإيطالية للترجمة عام 2003، وعلى وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس عام 2004 لإسهاماتها في نشر الثقافة الإيطالية.

ومن ترجماتها لدار الكرمة «أصوات المساء»، و«أربطة»، و«لن نقدم القهوة لسبينوزا» و«سأبقى هنا».

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، كرنفال خاص لمحبي القراءة ولصناع النشر، الذين يحرصون على التوافد لعدة أيام، بل طوال أيام المعرض للتمتع بهذه المناسبة المصرية والدولية الهامة، والتي تبدأ من يوم 25 يناير المقبل وحتى السادس من فبراير.

وتمثل هذه النسخة الـ ٥٥ للمعرض أهمية كبيرة للكثيرين، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه ستحل دولة النرويج فيها كضيف شرف وشخصيته العالم سليم حسن، كما اختارت شخصية معرض كتاب الطفل، لتكون الراحل كامل الكيلاني.