الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

كيف تبدأ قراءة الكتب الواقعية للمتعة والتنوير "دون ملل"؟

الكتب الواقعية
الكتب الواقعية

يرى بعض الناس أن التعليم أدى إلى قتل الاهتمام بالقراءة، وهذا يمكن أن ينطبق في بعض الأحيان على الكتب الواقعية، فإن الكتب التي ليس بها خيال، والكتب التعليمية لا يعتبرها الكثير من الناس وقتًا ممتعًا.

إذا كنت تريد البدء في قراءة الكتب الواقعية، فإليك مجموعة من الزوايا المختلفة التي يمكنك تجربتها، إذا كنت تقرأ من أجل المتعة والتنوير، فالهدف هو العثور على الأشياء التي ستظل عالقة في ذهنك.

ولهذا نستعرض في السطور التالية، مجموعة النصائح الهامة، إذا أردت تجربة قراءة الكتب الواقعية، وفقا لموقع Book Riot:

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جرب الكتب الواقعية التي بها سرد قصصي

هذه النصيحة الأولى، فإذا كنت بالفعل قارئًا للقصص الخيالية، فقد ترغب في البدء بالروايات الواقعية السردية، وهذا يعني، كتاب يتضمن عنصر سرد قصصي قوي هذا النوع من الكتابة غامر جدًا لدرجة أنك قد تنسى تقريبًا أن القصة التي يتم سردها أنهل واقعية، وهذه الكتب هي جسر طبيعي بين الخيال والواقعية، فإن كتاب جون كاريرو عن إليزابيث هولمز وكارثة ثيرانوس تحت  عنوان Bad Blood، يعد من أشهر الكتب الواقعية التي تحتل مكانة عالية في الإثارة القانونية.

جرب "المختارات"

في بعض الأحيان، يكون كتاب واقعي بأكمله مهمة شاقة، فإذا كنت تحب الأشياء في أجزاء صغيرة الحجم، فجرّب مختارات الكتب، سواء كنت مهتمًا بالمقالات بشكل عام أو كنت ترغب في التعمق في موضوعات مثل العلوم والطبيعة، وكتب الطعام،  السفر، وكتب الرياضة.

 فمن المؤكد أنك ستجد على الأقل كتب مختارة أو قصيرة، تجذب اهتمامك، ومنها يمكنك العثور على المزيد لقراءته، كما يمكنك بعدها إما البحث عن المزيد حول هذا الموضوع أو المزيد من المؤلف الذي يناسبك أسلوبه.

متابعة اهتمامك 

الهدف هو أن تقرأ لنفسك وليس لأي شخص آخر، إذا كان هناك موضوع متخصص أو حدث تاريخي يثير اهتمامك، فمن المحتمل أن يكون هناك كتاب عنه، لذا إذا كنت مهتمًا بالثقوب السوداء، فيمكنك البحث عن اهتمامك في الكتب العلمية، أو إذا كنت محبا للموسيقى فيتفيدك كتب الأغاني، وغيرها.

الكتب الفكاهية أكثر جاذبية
لا يمكنك أن تخطئ حقًا في كتاب يجعلك تضحك، وبعض الكتب الواقعية التي يمكنك قرأتها وتظل عالقة في ذهنك تلك الكتب المليئة بالضحك والفكاهة، مثل كتب المؤلف ديفيد سيداريس، مثل Naked and Me Talk Pretty One Day وغيرها، كما تعد كتب المقالات الساخرة مصادر رائعا للقصص الواقعية الجذابة.

قراءة الأسماء والوجوه

إذا كانت هناك شخصية عامة تعجبك أو تثير اهتمامك، فمن المحتمل أنها قامت بتأليف كتاب، فمعجبو المجم تريفور نوح سعداء دائمًا بمذكراته لأنها فكاهية وممتعة للقرأة وغيرها الكثير من الكتب.

الكتب التعليمية خيال الكتب الواقعية كتاب العلوم

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