"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يمنع وصول أى مساعدات لشمال غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه تم استهداف مجموعة من الفلسطينيين شرق مدينة رفح، بالإضافة إلى تفخيخ عدد من المنازل بالمنطقة الغربية وتدميرها بشكل كبير.

وأشار "جبر"، إلى أن المناطق الشرقية لخان يونس ما زالت تتعرض لقصف المدفعية الإسرائيلية، حيث تم استهداف عدد من المنازل المكتظة بالنازحين.

ونوَّه بأن بلدة بيت لاهيا، تعرضت لقصفٍ مستمر وهدم المنازل حتى الفارغة منها، بالإضافة إلى تجريف الطرق واستهداف المستشفيات والمحطات المائية والكهربائية.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الإسرائيلية، فجرت مربعًا سكنيًا بمدينة خان يونس دون سابق إنذار، وبالتحديد حي المنارة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء.

وتابع، أن إسرائيل تسعى لتدمير واسع بالقطاع، وجعل قطاع غزة، مكان لا يصلح العيش فيه، مشيرًا إلى أن شمال القطاع يعاني من شُح المساعدات الغذائية والطبية.