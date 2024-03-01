رياض المالكى: مجموعة اتصال منتدى أنطاليا هدفها فضح جرائم الاحتلال أمام العالم

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إنه في كل مناسبة يجب علينا توجيه الشكر لتركيا، بسبب الدعم النفسي والمادي للشعب الفلسطينى.

وأضاف "المالكي"، خلال جلسة نقاش لمجموعة الاتصال بمنتدى أنطاليا بتركيا، الذي تنقله قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تركيا تقدم دعمًا كبيرًا، حيث إنها تسعى للاستثمار في فلسطين، ولكن دائمًا ما نصطدم بالعراقيل الإسرائيلية.

ونوه إلى أن تشكيل مجموعة الاتصال من الخطوات الهامة، لتوضيح أبعاد القضية الفلسطينية، وفضح الجرائم والانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال يوميًا.

وأكد أننا نريد أن تقف الحرب في غزة، فبعد أكثر من 147 يومًا من الحرب على غزة، ويسقط يوميًا عشرات الشهداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات للقطاع المنكوب.