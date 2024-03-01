مبعوث السلام الأمريكى السابق: إذا لم يتم الوصول لهدنة بغزة سنشهد الكثير من الشهداء

قال فرانك لوينشتيان، مبعوث السلام الأمريكي السابق للشرق الأوسط، إن مجزرة الأمس بحق الشعب الفلسطيني الذي كان ينتظر المساعدات بغرب غزة، أمر مقلق للغاية، ولا يجب السماح أن يحدث ضد مدنيين ينتظرون المساعدات الغذائية.

وأضاف لوينشتيان، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة وإسرائيل في مباحثات دائمة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم الوصول لاتفاق، سنشهد الكثير من المدنيين شهداء، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدعم فكرة الهدن السلمية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونوه بأن الرئيس بايدن يضغط على إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو من أجل الوصول لاتفاق يساهم في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وتابع أن المستوطنات شيء غير قانوني، ونحاول إرسال هذه الأمور لحكومة إسرائيل، مؤكدًا أن العلاقة بين نتنياهو والإدارة الأمريكية مبنية على فكرة الدعم اللامحدود.