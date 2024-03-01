رئيس الأركان الأردنية الأسبق: العالم أجمع يتضرر من التصاعد في البحر الأحمر

قال قاصد محمود، نائب رئيس الأركان الأردنية الأسبق، إن دخول الولايات المتحدة على خط النار بالبحر الأحمر، ساهم في زيادة التوتر بالمنطقة.

وأضاف "محمود" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم أجمع يتضرر من التصاعد في البحر الأحمر، خاصة مع وجود نوع من الضبابية من قبل الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، لم تعلن عن نواياها الحقيقية بالدخول لمنطقة البحر الأحمر، مضيفًا أن هناك الكثير من التساؤلات الخاصة بوجود واشنطن في المنطقة.

ونوه أن أهداف الولايات المتحدة، تتمثل في التصدي لهجمات الحويين، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي أصعب من الأهداف في سوريا والعراق، وبالتالي فالبحر الأحمر في مرحلة تصاعد بسبب تدخل الولايات المتحدة.

وتابع أن مصر من أكثر الدول المتضررة من هذا التصعيد الذي نشهده في البحر الأحمر، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تقدم الغطاء العسكري لإسرائيل من أجل تحقيق أهدافها.