الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناشط حقوقى: شعب غزة يعانى.. ولا توجد ديمقراطية بإسرائيل

كيم أوكييف
كيم أوكييف

قال كيم أوكييف، ناشط في مجال حقوق الإنسان، إن شعب غزة يعاني من حكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أنه لا توجد ديمقراطية بإسرائيل، كما تروج لها منذ سنوات.

وأضاف "أوكييف" خلال مداخلة لبرنامج " 10 دوانينج ستريت" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن شعوب العالم تريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونوه بأن قادة إسرائيل يمثلون شعبهم أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك من أجل إيقاف سيل الدماء في قطاع غزة، وقتل الأبرياء في فلسطين.

وأشار "أوكييف" إلى أن إسرائيل تحارب كل شخص يقول الحق، مضيفًا أنه تعرض للإرهاب والتهديد بالقتل، بسبب كتابته ضد الكيان المحتل، ودعم الشعب الفلسطيني.

كيم أوكييف بنيامين نتنياهو نتنياهو 10 دوانينج ستريت القاهرة الإخبارية

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