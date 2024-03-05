إدارة بايدن تدرس خيارات لإدخال المساعدات للفلسطينيين عبر جسر بحرى

أكد عدد من المسئولين الأمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس خيارات لإدخال المساعدات إلى غزة بما فيها بناء رصيف عائم أو جسر بحري مؤقت، كما أن إدارة بايدن تريد الإبقاء على قناة اتصال بـ بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي؛ للحفاظ على خيارات مفتوحة للمستقبل.

وأشار المسئولون، إلى أن بايدن يكثف ضغوطه على إسرائيل لإدخال المزيد من المساعدات والحد من شدة الهجوم، كما أن مجلس الأمن القومي يطلب من البنتاجون تقديم خيارات لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".