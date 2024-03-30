ارتفع البحث عن حالة الطقس اليوم 30 مارس 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات على محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" الحالة الجوية في مصر اليوم وغدًا.

حالة الطقس اليوم 30 مارس 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

تشهد حالة الطقس اليوم 30 مارس 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات أجواء مستقرة على كافة الأنحاء تكون مائلة للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد، أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء لطيفة على أغلب الأنحاء وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط في حركة الرياح اليوم على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة نحو 21 درجة مئوية.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

يشهد طقس يوم الأحد الموافق 21 رمضان، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما نشهد نشاط للرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

يسود اليوم السبت طقس مستقر نسبيًا، مائل للحرارة، على كافة الأنحاء، وتراوحت درجات الحرارة ما بين 16 للصغرى و23 للعظمى، فيما سجلت سرعة الرياح 11 كيلو متر/ساعة والرطوبة 74%، وتراجعت فرص سقوط الأمطار.

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم طقس دافئ مائل للحرارة نهارًا على الإسكندرية والسواحل الشمالية، بينما تظل الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع التوقع بتغيرات جوية.

اقرأ أيضا

رعد وبرق ومطر.. حالة الطقس اليوم 29 مارس 2024

عاجل.. هطول أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية