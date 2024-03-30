حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 30-3-2024

يشغل بال المواطنين قبل التحرك من منزلهم معرفة حالة الطقس اليوم السبت 30-3-2024، حيث تشهد هذه الأيام عدم استقرار الأحوال الجوية.

وكشف هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات، وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم السبت.

حالة الطقس اليوم السبت 30-3-2024

ويشهد اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد يكون دافئ على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا ويكون في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الأرصاد الجوية في مصر، أن هناك شبورة مائية قد ستكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من جميع المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من كافة محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وبمدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت بأنه من المتوقع أن تشهد شبورة مائية بداية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، قد ستكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية وفي شمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

ومن المتوقع أن ستنشط الرياح غدًا الأحد على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن فرص سقوط أمطار، توقعت هيئة الأرصاد عدم سقوط أمطار في أغلب المحافظات، حيث ستشهد جميعها أجواء مستقرة.

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درجات الحرارة اليوم السبت

درجة الحرارة اليوم السبت في القاهرة

درجة الحرارة العظمى:28 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 16 درجة.

دراجة الحرارة اليوم السبت في الإسكندرية

درجة الحرارة العظمى:23 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 14 درجة.

درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح

درجة الحرارة العظمى:23 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 15 درجة.

دراجة الحرارة اليوم السبت في سوهاج

درجة الحرارة العظمى 31 درجة .

درجة الحرارة الصغرى: 16 درجة.

دراجة الحرارة اليوم السبت في قنا

درجة الحرارة العظمى: 32 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 17 درجة.

دراجة الحرارة اليوم السبت في أسوان

درجة الحرارة العظمى: 32 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 18 درجة.