حالة الطقس اليوم الجمعة 29 مارس 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تشهدها حالة الطقس في مختلف محافظات الجمهورية بعد انتهاء فصل الشتاء رسميًا منذ أيام مضت.

نعرض في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 29 مارس 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافيء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ونوهت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وأمطار خفيفة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء.

مع وجود نشاط ملحوظ للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، اما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

القاهرة 27 15

العاصمة الإدارية 27 15

6 أكتوبر 28 14

بنهــــا 27 15

دمنهور 27 15

وادي النطرون 26 14

كفر الشيخ 26 14

المنصورة 27 15

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 26 14

طنطا 26 14

دمياط 23 15

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 28 16

السويس 27 15

العريش 22 14

رفح 22 14

رأس سدر 25 15

نخل 24 12

كاترين 20 8

الطور 26 14

طابا 25 15

شرم الشيخ 30 18

الإسكندرية 23 14

العلمين 23 14

مطروح 20 15

السلوم 22 14

سيوة 24 15

رأس غارب 30 17

الغردقة 30 16

سفاجا 29 17

مرسى علم 30 18

شلاتين 28 17

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 28 16

بني سويف 29 17

المنيا 30 14

أسيوط 30 15

سوهاج 31 16

قنا 33 17

الأقصر 34 17

أسوان 34 18

الوادي الجديد 32 16

أبوسمبل 33 18

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