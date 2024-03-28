حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 28-3-2024

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم أن تشهد ارتفاع درجات الحرارة التي تصل ذروتها اليوم مع تأثر مصر برياح قادمة من الصحراء الإفريقية الكبرى، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 28-3-2024 الموافق 18 من شهر رمضان في مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار على القاهرة والوجه البحري والصعيد بفعل مرتفع جوي قادم من الصحراء الأفريقية الكبرى، وتصل ذروة درجات الحرارة اليوم الخميس، ويصل الإحساس الفعلي للحرارة اليوم الخميس إلى حدود 33 إلى 34 درجة تقريبًا في أجواء حارة نهارًا.

كما ترتفع درجات الحرارة الصغرى ليلًا وفي الصباح الباكر، كما تقل حدة البرودة بفارق واضح وكبير لتصل إلى حدود 17إلى 18 درجة.

ونوهت هيئة الارصاد الجوية إلى أنه يسمح بتخفيف الملابس نسبيًا مع جاكت خفيف إلى متوسط ليلًا.

حالة الطقس في الإسكندرية

وتتأثر حالة الطقس في الإسكندرية بالمرتفع الجوي الذي تتأثر بيه البلاد، ويصل متوسط درجات الحرارة في الإسكندرية لتصل إلى 30 درجة للعظمى و18 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم