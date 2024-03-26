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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم فى مصر الثلاثاء 26-3-2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

زاد البحث عن حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة عبر المنصات الإلكترونية وذلك في اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، حيث يرغب الملايين من المسلمين في معرفة طبيعة الحالة الجوية في محافظة إقامته.

حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة

نعرض للقراء حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 26-3-2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية اليومي والذي يعرض طبيعة الحالة الجوية في كافة محافظات الجمهورية خاصة مع الشهر الفضيل ورغبة الكثيرين في معرفة الحالة الجوية يوميا، حيث تشهد الساعات القادمة عددا من الظواهر الجوية المختلفة منها أمطار متفاوتة الشدة ونشاطا في حركة الرياح على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح وطقس يميل إلى البرودة فيما تسجل درجات الحرارة الكبرى 19 والصغرى 12 درجة مئوية وذلك بالتزامن مع نوة رعدية باردة خلال الساعات المقبلة.

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حالة الطقس في القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها نشاطا على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة المناطق وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري ومدن القناة.


درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 24 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

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بعد التقلبات الجوية.. الأرصاد: تحسن كبير فى الطقس وتلاشى فرص سقوط الأمطار

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

 

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استقرار نسبي في درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات 

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