الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم 22 رمضان في القاهرة والإسكندرية بالتفاصيل الكاملة

الطقس
الطقس

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين في القاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم ٢٢ رمضان في القاهرة والإسكندرية بالتفاصيل الكاملة 

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

وقالت أن أجواء مستقرة اليوم وحارة نهارا على أغلب الأنحاء أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء لطيفة على أغلب الأنحاء.

وأضافت: تنشط الرياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة حيث درجة الحرارة الآن على القاهرة 20 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم أجواء حارة، وارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية 27 درجة فى العظمى و17 درجة فى الصغرى وهو طقس حار يشبة الأجواء الصيفية على شواطئ الإسكندرية، حيث سطوع الشمس الحارة بقوة، هدوء تام فى حركة الأمواج، مع تدرجات اللون الازرق فى بحر الإسكندرية بسبب خلو السماء من تكتلات السحب، وهى أجواء مناسبة لقضاء أوقات رائعة على شواطئ الإسكندرية وتناول وجبة إفطار رمضان على الشواطئ.

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درجات الحرارة اليوم الاثنين 

  • القاهرة 31 19
    العاصمة الإدارية 31 19
    6 أكتوبر 32 18
    بنها 31 19
    دمنهور 31 19
    وادي النطرون 32 18
    كفر الشيخ 30 18
    المنصورة 31 19
    الزقازيق 31 19
    شبين الكوم 30 18
    طنطا 30 19
    دمياط 24 17
    بورسعيد 23 18
    الإسماعيلية 30 17
    السويس 31 18
    العريش 29 16
    رفح 28 17
    رأس سدر 32 18
    نخل 31 13
    كاترين 24 10
    الطور 27 17
    طابا 29 16
    شرم الشيخ 31 21
    الإسكندرية 25 16
    العلمين 25 16
    مطروح 23 15
    السلوم 24 16
    سيوة 31 14
    رأس غارب 31 20
    الغردقة 30 19
    سفاجا 31 20
    مرسى علم 31 21
    شلاتين 30 21
    حلايب 26 20
    أبو رماد 27 19
    رأس حدربة 27 19
    الفيوم 31 16
    بني سويف 32 17
    المنيا 33 17
    أسيوط 33 18
    سوهاج 34 18
    قنا 36 20
    الأقصر 35 19
    أسوان 35 20
    الوادي الجديد 35 21
    أبو سمبل 36 20
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