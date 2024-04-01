حالة الطقس اليوم 22 رمضان في القاهرة والإسكندرية بالتفاصيل الكاملة

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين في القاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم ٢٢ رمضان في القاهرة والإسكندرية بالتفاصيل الكاملة

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وقالت أن أجواء مستقرة اليوم وحارة نهارا على أغلب الأنحاء أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء لطيفة على أغلب الأنحاء.

وأضافت: تنشط الرياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة حيث درجة الحرارة الآن على القاهرة 20 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم أجواء حارة، وارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية 27 درجة فى العظمى و17 درجة فى الصغرى وهو طقس حار يشبة الأجواء الصيفية على شواطئ الإسكندرية، حيث سطوع الشمس الحارة بقوة، هدوء تام فى حركة الأمواج، مع تدرجات اللون الازرق فى بحر الإسكندرية بسبب خلو السماء من تكتلات السحب، وهى أجواء مناسبة لقضاء أوقات رائعة على شواطئ الإسكندرية وتناول وجبة إفطار رمضان على الشواطئ.

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