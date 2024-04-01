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حالة الطقس اليوم 22 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

تصدر البحث عن حالة الطقس اليوم 22 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات، على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك ننشر حالة الطقس اليوم وغدًا. 

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، أجواء مستقرة اليوم وحارة نهارا على أغلب الأنحاء، أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء لطيفة على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ما هى حالة الطقس غدًا؟

من المقرر أن تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 2 ابريل 2024، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، كما تشهد شبورةمائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس خلال اسبوع 

يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

فمن يوم الثلاثاء 2 إلى الجمعة 5 ابريل تسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن يوم السبت الموافق 6 والأحد 7 ابريل 2024، يسود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الإثنين 1-4-2024 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

درجات الحرارة اليوم الاثنين 1 ابريل 2024 

القاهرة والوجه البحري 

عظمي 31

صغرى 19 

السواحل الشمالية

العظمى 25

الصغرى 16 

جنوب سيناء

 العظمى 31 

الصغرى 19 

شمال الصعيد 

العظمى 33 

الصغرى 17 

جنوب الصعيد 

العظمى 35 

الصغرى 20

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