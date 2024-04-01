تصدر البحث عن حالة الطقس اليوم 22 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات، على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك ننشر حالة الطقس اليوم وغدًا.

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، أجواء مستقرة اليوم وحارة نهارا على أغلب الأنحاء، أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء لطيفة على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ما هى حالة الطقس غدًا؟

من المقرر أن تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 2 ابريل 2024، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، كما تشهد شبورةمائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس خلال اسبوع

يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

فمن يوم الثلاثاء 2 إلى الجمعة 5 ابريل تسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن يوم السبت الموافق 6 والأحد 7 ابريل 2024، يسود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 1 ابريل 2024

القاهرة والوجه البحري

عظمي 31

صغرى 19

السواحل الشمالية

العظمى 25

الصغرى 16

جنوب سيناء

العظمى 31

الصغرى 19

شمال الصعيد

العظمى 33

الصغرى 17

جنوب الصعيد

العظمى 35

الصغرى 20