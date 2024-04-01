مسلسل جودر الحلقة 6.. شهريار يتعرض لوعكة صحية شديدة

خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر، تعرض ياسر جلال الذي يجسد دور شهريار لوعكة صحية شديدة وارتفعت درجة حرارته، وحضر الطبيب وطلب من ياسمين رئيس التي تجسد دور شهرازاد أن تعتني به لأنه ضحية الخيانة وهي التى سببت له عقدة فى قتل جميع الفتيات، والحل فى حل العقدة هو المواجهة.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 7

يعرض مسلسل جودر الحلقة السابعة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة

يتم عرض مسلسل جودر عبر ON E الساعة 8 مساء ويعاد 9:45 صباحًا، وعلى ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا، وعبر قناة أبو ظبي الساعة 10:30 مساء.

مسلسل جودر

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر المصري وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرازاد

مسلسل جودر

أبطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر وهم:

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادى مهنى.