الأحد 31 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "جودر" الحلقة 6.. عروس البحر تحرم ياسر جلال من الغداء

جريدة الدستور

مسلسلات رمضان 2024.. انطلقت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر لـ ياسر جلال، على قناة  ON ضمن سباق دراما رمضان 2024.

مسلسل جودر أحداث الحلقة 6

جزيرة نائية كانت الملاذ لجودر عقب الهروب من مركب الرحلة عقب أن حررته الحنية رتيبة ردا للجميل يظل جودر يبحث عن أي شي يتعلق به للنجاه حتى وصل في الأخر لبلدة ليجدها مثل الأشباح، وبينما كان يجلس ليأكل السمك تظهر له حورية بحر غريبة.

وبعد أن اصطاد السمك ليطبخه ظهرت عروس البحر (هنادي مهنا) لتأخذ السمك.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 7

يمكنك مشاهدة "جودر" الحلقة الخامسة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة 5 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة

ويعرض جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر

إذا كنت من محبي الخيال، فيأتي مسلسل جودر مليئ بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال

تدور أحداث مسلسل جودر  من بطولة النجم ياسر جلال عن الشاب "جودر" بن التاجر عمر وتتابع الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وأخواته.

وخلال الحلقات، تنقلب حياة جودر يومًا بعد يوم، حيث يغوص في مغامرات مختلفة ذو عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغني أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى الكنز.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عدد كبير من النجوم والنجمات وهم:  الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتي Media hub سعدي – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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