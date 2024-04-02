الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

ساحة الشعب
ساحة الشعب

تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 أبريل 2024.

ومن المقرر أن تشهد ساحة الشعب رفع العلم المصري في حفل تنصيب الرئيس السيسي، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ساحة الشعب 

تتميز ساحة الشعب بوجود أطول ساري في العالم حيث يبلغ طوله نحو 185 مترًا، مزود بسماعات لتشغيل الموسيقى، بجانب النافورة الراقصة، وقد حصل على توثيق من موسوعة جينيس في هذا الإطار، ويقع على يمين ساحة الشعب مقر السلطة التنفيذية (الحي الحكومي)، وعلى يسارها السلطة التشريعية (مجلسا النواب والشيوخ) وبجوارها أيضًا السلطة الرئاسية، وتتميز ساحة الشعب، بوجود 2 مسرح مكشوف، لتنظيم أي مناسبات هناك.

ويقع في نهاية ساحة الشعب بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة النصب التذكاري ويتكون من 2 قوس واحد شرقي وواحد غربي كل قوس يتكون من 42 عمودا دائريا على شكل زهرة اللوتس، منها 21 عمودًا أماميًا و21 عمودًا خلفيًا يعلوها أسماء الله الحسني، إضافة إلى 34 عمودًا مربعًا، 17عمودًا أماميًا و17 عمودًا خلفيًا، مكتوب عليها أسماء الشهداء.

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والقوسان مزودان بنظام تكيف لخدمة الوفود أثناء الصيف، ويوجد بالنصب أيضا 4 مبان لكبار الزوار وكذلك مبان إدارية لإدارة النصب التذكاري ويقع في وسط القوسين شاهد لوضع الزهور.

يذكر أن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيباشر عمله من العاصمة الإدارية بعد حفل التنصيب، مضيفًا أن العاصمة الإدارية كانت حلم للدولة المصرية تحقق الآن، والعاصمة الإدارية على أهبة الاستعداد لحفل تنصيب الرئيس السيسي وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.

العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء قسم اليمين الدستورية ساحة الشعب الحي الحكومي

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