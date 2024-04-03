موعد شم النسيم 2024 ورسائل تهنئة بعيد الربيع

الاحتفال بـ شم النسيم 2024 بمثابة احتفال بانتهاء رسمي لفصل الشتاء وبداية مبشرة بفصل الربيع وما يحمل من نسائم وأجواء معتدلة في حالة الطقس.

موعد شم النسيم 2024

نعرض في التقرير التالي موعد شم النسيم 2024 وفق الجدول الزمني لخريطة الاجازات الرسمية.

على عكس المتوقع خلال العاميين الماضيين يأتي موعد شم النسيم هذا الخارج خارج الشهر الرمضاني حيث يكون موعده الرسمي الاثنين 6 مايو 2024.

ويكون يوم الاحتفال بشم النسيم اجازة رسمية مدفوعة الاجر يعلن عنها مجلس الوزراء بشكل رسمي قبل أيام من موعدها، ويعقبها إعلان وزارة العمل عن اجازة شم النسيم للقطاع الخاص.

رسائل تهنئة شم النسيم 2024