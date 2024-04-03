الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد شم النسيم 2024 ورسائل تهنئة بعيد الربيع

شم النسيم
شم النسيم

الاحتفال بـ شم النسيم 2024 بمثابة احتفال بانتهاء رسمي لفصل الشتاء وبداية مبشرة بفصل الربيع وما يحمل من نسائم وأجواء معتدلة في حالة الطقس. 

موعد شم النسيم 2024

نعرض في التقرير التالي موعد شم النسيم 2024 وفق الجدول الزمني لخريطة الاجازات الرسمية.

على عكس المتوقع خلال العاميين الماضيين يأتي موعد شم النسيم هذا الخارج خارج الشهر الرمضاني حيث يكون موعده الرسمي الاثنين 6 مايو 2024.

ويكون يوم الاحتفال بشم النسيم اجازة رسمية مدفوعة الاجر يعلن عنها مجلس الوزراء بشكل رسمي قبل أيام من موعدها، ويعقبها إعلان وزارة العمل عن اجازة شم النسيم للقطاع الخاص. 

عيد الربيع| موعد إجازة عيد شم النسيم 2024 ومظاهر الاحتفال في مصر

بداية فصل الربيع| موعد عيد شم النسيم 2024 ومظاهر الاحتفال به

رسائل تهنئة شم النسيم  2024 

  • أهديك باقة من أفضل الأمنيات بدوام السعادة والسرور مع اقتراب موعد شم النسيم.
  • شم نسيم سعيد وملئ بالفرحة والسرور والبهجة لك وللعائلة الكريمة.
  • جعل الله كل أيامكم أعيادًا ومنحك السعادة في عيد شم النسيم وفي كل الأيام.
  • مع اقتراب موعد شم النسيم أدعو الله أن يمنه عليكم بالخير والسعادة، وأن بدخل على قلوبكم الفرحة والبهجة.
  • أرسل لك أفضل عبارات التهنئة لعيد شم النسيم، وأهديك الورود والزهور في هذه المناسبة السعيدة.
  • كل سنة والدنيا احلي بين ايديك  كل سنة والضحكة في عينيك
  • كل سنة وقلبي بيعيد عليك  قبل الزفارة وطلوع الملوحة من الشيكارة
  • أبعت رسالة أقول أني احبك رسالة عاجل مع  فصيخ العائلة شم النسيم وصل عندنا
  • بكل الحب والود أسطر لك عبارات التهنئة بمناسبة حلول عيد الربيع.
  • وأزف لك باقة من الورود وأهنئك بمناسبة قدوم شم النسيم.
  • عسى أن تملأ لأيامك البهجة والسعادة والسرور.
  • مكان البدر خليتك… ملاك الخير سميتك… عزيز وغالي ناديتك… وبشم النسيم هنيتك.
  • باقه ورد وعطر وياسمين ابعتها بس للحلوين وأقول كل سنه وانتم طيبين بمناسبة شم النسيم.
  • تهنئة مليانة ورد وفل أرسلها قبل شم النسيم ما يهَلْ علشان أكون قبل الكل كل سنة وأنت في قلبي يا سيد الكل.
  • كـــل شم نسيم وحــبــك الأجـمـــل يا مضـــوي شمعــة سـنـيـنـي كـــل شم نسيم وأنــت الأول فــي حيـاتـي قـــلبي عــيني.
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تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 والإجازات المتبقية لهذا العام

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تعرف على موعد إجازة عيد شم النسيم فى مصر 2024

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