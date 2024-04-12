حالة الطقس اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة 12 إبريل الجاري، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، تباينًا في درجات الحرارة على مختلف مناطق البلاد، حيث يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى ومنطقة الوجه البحري، بينما كانت الأجواء دافئة على السواحل الشمالية وحارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفي ساعات المساء والصباح الباكر، تشهد شمال البلاد حتى شمال الصعيد ميلًا للبرودة، في حين يكون الطقس لطيفًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

كما شهدت بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية شبورة مائية في الصباح الباكر، ومن بين المناطق المتأثرة بالشبورة الكثيفة القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بينما قد تكون الشبورة أقل كثافة على السواحل الشمالية والدلتا.

كما شهدت مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء نشاطًا في الرياح على فترات متقطعة خلال اليوم.

الظواهر الجوية خلال اليوم الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: تشهد طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا مع احتمالية لشبورة مائية.

- السواحل الشمالية: تشهد أجواء دافئة نهارًا، مع احتمالية شبورة خفيفة.

- جنوب سيناء وجنوب البلاد: يشهد طقس حار نهارًا، ولطيف ليلًا.

- شمال البلاد وشمال الصعيد: يشهد طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا السبت، شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق متعددة من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع أيضًا تأثير هذه الشبورة على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح متقطع على هذه المناطق.

وخلال يوميِّ الأحد والإثنين، فيتوقع استمرار حالة الشبورة المائية على نفس المناطق، مع تأثيرها على الطرق الزراعية والسريعة والمسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق متعددة من البلاد، وأيضًا خلال يوميِّ الثلاثاء والأربعاء، فمن المتوقع حدوث شبورة مائية لذا؛ يًنصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق خلال فترات حدوث الشبورة المائية والاستعداد لنشاط الرياح خلال الأيام المذكورة.