توقع خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، أن يكون مائل للحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، مع تكون الشبورة المائية على بعض الطرق، وتعرض الدستور في التقرير التالي أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 12-4-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا مائلا للحرارة غائما على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئا على السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للبرودة على كل الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

تتشكل الشبورة المائية على الإسكندرية والطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتكون حالة الطقس معتدلة طوال ساعات النهار بينما تميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخرة.

وتستقر حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويبلغ ارتفاع الأمواج بين 1،5 إلي 2 متر، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1،5 إلي 2 على البحر الاحمر.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر