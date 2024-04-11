تعرف على فوائد التعرق لجسمك خلال فصل الصيف

يجد الكثير من الناس أن التعرق هو أحد أكثر الجوانب غير المريحة في موسم الصيف، إن العثور على ملابسك مبللة بالعرق، ورائحة الجسم الناتجة عن ذلك العرق يمكن أن تزيد من المشاكل .

وحسب موقع Hindustan times فإنه يمكن أن يفيد التعرق الصحة بعدة طرق غير متوقعة، حيث يعد التعرق أحد آليات التبريد الطبيعية لجسمنا، فهو يساعد على طرد الحرارة الزائدة من الجسم، مما يمنع ضربة الشمس.

بصرف النظر عن تنظيم درجة الحرارة، يلعب التعرق أيضًا دورًا في إزالة السموم من الجسم، من الكولسترول والكحول إلى الملح، يمكن التخلص من العديد من المواد من الجسم عن طريق التعرق.

هناك فوائد أخرى أقل شهرة للتعرق وهي قدرته على منع الالتهابات لأن العرق يحتوي على ببتيدات معينة مضادة للميكروبات بطبيعتها وتساعد في مكافحة الالتهابات.

يمكن أن يساعد التعرق الناتج عن ممارسة التمارين الرياضية أيضًا في إطلاق الإندورفين، وهو هرمونات الشعور بالسعادة التي يمكن أن تعزز مزاجك وتجعلك تشعر بالإيجابية.

فوائد مخفية للعرق الصيفي:

بينما يُنظر إلى العرق في كثير من الأحيان من خلال ناحية الانزعاج أو الإحراج، إلا أن العرق، خاصة في الأشهر الأكثر دفئًا، يحمل مجموعة من الفوائد، هذه العملية الطبيعية، المتأصلة في علم وظائف الأعضاء البشرية، تلعب دورًا حاسمًا ليس فقط في تبريدنا ولكن أيضًا في تعزيز صحتنا.



نظام تبريد طبيعي:

التعرق في جوهره هو نظام تكييف الهواء الفطري في الجسم، عندما ترتفع درجة الحرارة، تطلق أجسامنا الرطوبة من خلال الغدد العرقية إلى سطح الجلد.

عندما تتبخر هذه الرطوبة، فإنها تحمل الحرارة، مما يخفض درجة حرارة الجسم بشكل فعال، هذه الآلية لا تمنع ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف الحارة فحسب، بل تمكننا أيضًا من ممارسة النشاط البدني دون الخضوع لضربة الشمس، مما يجعلها حجر الزاوية في بقائنا وراحتنا في المناخات الحارة

إزالة السموم والتنقية:

التعرق هو وسيلة لإزالة السموم، في حين أن الوظيفة الأساسية للعرق هي تنظيم درجة الحرارة، فإنه يسهل أيضًا إزالة بعض السموم والشوائب من الجسم.

يمكن طرد مواد مثل الكحول والكوليسترول والملح من خلال العرق، مما يساعد على تنقية الجسم، يمكن أن يساهم هذا التخلص الطبيعي من السموم في الحصول على بشرة أكثر نقاءً وتقليل ظهور حب الشباب، مما يوضح طريقة أخرى للتعرق في الصيف يفيد صحتنا ومظهرنا.

مقوي لجهاز المناعة:

تشير الأبحاث الناشئة إلى أن التعرق قد يعزز جهاز المناعة لدينا، يحتوي العرق على ببتيدات مضادة للميكروبات فعالة ضد البكتيريا والفطريات والفيروسات، وقد تبين أن أحد هذه الببتيدات، وهو ديرمسيدين، الذي يتم إنتاجه في الغدد العرقية، يقاوم مسببات الأمراض الضارة على سطح الجلد، وهذا يعني أن التعرق يمكن أن يلعب دورًا في حمايتنا من العدوى، وهو أمر مهم بشكل خاص في الأشهر الأكثر دفئًا عندما نكون أكثر عرضة للعوامل البيئية المختلفة.

إطلاق الإندورفين وتقليل التوتر:

من المعروف أن الأنشطة البدنية التي تحفز التعرق، مثل ممارسة التمارين الرياضية أو زيارة الساونا، تؤدي إلى إطلاق الإندورفين، وهو مسكن الألم الطبيعي في الجسم، يمكن أن تؤدي هرمونات "الشعور بالسعادة" هذه إلى ما يُطلق عليه غالبًا "نشوة العداء"، وهي حالة من النشوة مصحوبة بنظرة إيجابية وحيوية للحياة. علاوة على ذلك، فإن التعرق استجابة للحرارة أو المجهود يمكن أن يسهل أيضًا تقليل التوتر، مما يوفر حالة تشبه التأمل والهدوء تحارب القلق وتعزز الصحة العقلية.

تعزيز صحة الجلد:

يمكن أن يكون للتعرق أيضًا تأثير مباشر على صحة بشرتنا. من خلال فتح المسام، يساعد العرق على طرد الأوساخ والزيوت والشوائب الأخرى، مما قد يقلل من ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب.

علاوة على ذلك، فإن الترطيب الطبيعي الذي يوفره العرق يمكن أن يحسن مرونة البشرة ولونها، مما يمنحها مظهرًا أكثر صحة وحيوية. في حين أنه من الضروري تنظيف البشرة بعد التعرق لمنع إعادة امتصاص هذه الشوائب، إلا أن الفعل في حد ذاته يعتبر مقشرًا ومرطبًا طبيعيًا.

ومع ذلك، يحتاج المرء إلى البقاء رطبًا واستهلاك الفواكه والخضروات التي لها تأثير تبريد للبقاء على قيد الحياة في موجة الحر.