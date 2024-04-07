قبل دخول الصيف.. ماذا يحدث فى جسمك عند تناول البطيخ بشكل مستمر؟

البطيخ هو ثمرة مرطبة لها العديد من الفوائد الصحية المحتملة، فتساعد العناصر الغذائية الموجودة في البطيخ على دعم صحة القلب، وتقليل آلام العضلات، وإدارة الوزن، والمساعدة على الهضم، وحماية بشرتك، كما أن البطيخ قد يمنع العديد من الأمراض المزمنة.

يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية

سيترولين هو مادة طبيعية موجودة في البطيخ، وخاصة في الجزء الأبيض من القشرة. قد يحسن L-citrulline وظيفة الشريان ويخفض ضغط الدم عن طريق مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء وتحسين الدورة الدموية، فتشير بعض الأدلة إلى أن L-citrulline قد يحسن أكسجة العضلات والأداء الرياضي أثناء تمارين التحمل.

قد يقلل من وجع العضلات

وبحسب ما ذكر فى موقع "هيلث"، فهناك دراسة نشرت عام 2017، طلب الباحثون من الأشخاص شرب 16 أونصة من عصير البطيخ الغني بـ L-citrulline قبل ساعتين من الجري لنصف الماراثون.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين شربوا عصير البطيخ كان لديهم ألم أقل في العضلات لمدة تصل إلى 72 ساعة مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

أفضل الأطعمة التي تحتوي على إلكتروليتات

قد يساعد البطيخ في إدارة الوزن عند تناوله بدلًا من تناول وجبة خفيفة حلوة، فنظرت دراسة نشرت في عام 2019 في الامتلاء وتغيرات الوزن بعد تدخل لمدة أربعة أسابيع لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وطلب الباحثون من مجموعة واحدة تناول كوبين من البطيخ الطازج يوميا. وتناولت المجموعة الثانية ملفات تعريف الارتباط قليلة الدسم بنفس السعرات الحرارية مثل البطيخ.

يدعم عملية الهضم

البطيخ ليس عاليا جدا في الألياف، ومع ذلك، فإن الألياف الموجودة في البطيخ تساعد في دعم صحة الأمعاء. تحتوي الفاكهة على السوائل والبريبايوتكس، وهي ألياف تحفز نمو ونشاط البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء الغليظة.

ترتبط البريبايوتكس بوظيفة المناعة الصحية، ومكافحة الالتهاب، والمزاج الإيجابي. كما تعمل البريبايوتكس على تعزيز امتصاص المعادن، وتحسين مستويات السكر في الدم والأنسولين، وقد تحمي من سرطان القولون.

يساعد في الدفاع ضد الأمراض المزمنة

يعد البطيخ أحد أفضل مصادر الليكوبين، واللايكوبين هو أحد مضادات الأكسدة المعروفة بمكافحة الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة الضارة بالخلايا.

ونتيجة لذلك، يساعد اللايكوبين على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك: مرض قلبي، داء السكري من النوع 2، سرطان، مرض الزهايمر.

للحصول على نسبة عالية من اللايكوبين، اختر البطيخ الوردي التقليدي، الذي يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الأصناف الصفراء والبرتقالية.

يحمي بشرتك

ووفقا لما جاء فى الموقع، فيحمي البطيخ بشرتك إذا كنت تستمتع بالفاكهة أثناء موسمها. تدعم الفيتامينات A وC الموجودة في البطيخ صحة البشرة. 1213 قد يحمي محتوى الليكوبين الموجود في الفاكهة من أضرار أشعة الشمس، على الرغم من أن التأثيرات ليست فورية.

تغذية البطيخ

كوب واحد من مكعبات البطيخ يحتوي على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 45.6.

الدهون: 0.228 جرام.

الصوديوم: 1.52 ملي جرام.

الكربوهيدرات: 11.5 جرام.

الألياف: 0.608 جرام.

السكريات المضافة: 9.42 جرام.

البروتين: 0.927 جرام