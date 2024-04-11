التغلب على حرارة الصيف وحماية القلب.. نصائح وقائية وخطوات عملية

يمكن أن تؤثر موجة الحر أيضًا على طريقة عمل القلب، فمن أجل تنظيم درجة حرارة الجسم، يجب على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضمان تدفق الدم، وهذا يمكن أن يضع ضغطًا على العضو الحاسم، كما أن نقص الرعاية المناسبة للقلب والأوعية الدموية يمكن أن يجعل الشخص عرضة لأحداث مثل الأزمة القلبية.

وفقا لموقع hindustantimes موجة الحر والنوبات القلبية: في حين أن الأفراد الذين يتمتعون بأنظمة قلبية وعائية سليمة قد يتحملون هذا الضغط، فإن أولئك الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقًا يكونون معرضين لخطر متزايد، مما قد يؤدي إلى نوبات قلبية.

إن شرب كمية كافية من السوائل في الظروف الجوية الحارة يمكن أن يساعد في دعم وظائف الجسم الطبيعية، ومن الضروري أيضًا تجنب أشعة الشمس في ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية والبقاء في مكيف الهواء للتخفيف من آثار موجة الحر.

ما العلاقة بين موجات الحر والنوبات القلبية؟

أثناء موجة الحر، يتم اختبار آليات التنظيم الحراري للجسم. ولتبريد نفسه، يعتمد الجسم على التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد. وهذا يضع عبئًا كبيرًا على القلب، الذي يجب أن يضخ بقوة أكبر وأسرع لتسهيل الأمر.

في حين أن الأفراد الذين يتمتعون بأنظمة قلبية وعائية سليمة قد يتحملون هذا الضغط، فإن أولئك الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقًا يكونون معرضين لخطر متزايد، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأزمات قلبية.

درجات الحرارة القصوى لها آثار ضارة على الأداء القلب، خلال موجات الحر الشديدة، كما هو الحال في شبه القارة الهندية في الصيف، سيكون هناك زيادة في التعرق وفقدان السوائل مما يؤدي إلى الجفاف، لذا يجب على القلب أن يعمل بجهد إضافي للحفاظ على الدورة الدموية الكافية.

علامات وأعراض مشاكل القلب أثناء موجة الحر

تشمل أعراض مشاكل القلب أثناء موجة الحر التعرق الشديد والضعف والجلد البارد والرطب والإغماء والقيء. تشير هذه العلامات إلى الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس، وكلاهما يتطلب عناية طبية فورية حيث يمكن أن يتفاقما إلى مضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية.

خطوات للتغلب على الحرارة

تتضمن العناية بالقلب خلال فصل الصيف إعطاء الأولوية للترطيب، والحفاظ على توازن الإلكتروليتات، وتجنب المجهود المفرط أثناء الطقس الحار، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الالتزام بالأدوية الموصوفة لهم واستشارة مقدمي الرعاية الصحية للحصول على توصيات شخصية.

"تعد التدابير الوقائية أثناء موجات الحر أمرًا بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية، يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا أساسيًا لمواجهة الجفاف، الذي يمكن أن يجهد القلب، كما أن تجنب أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة، واستخدام المراوح أو مكيفات الهواء، وارتداء ملابس خفيفة الوزن يمكن أن يساعد أيضًا في التخفيف من حدة موجات الحر.

يمكن أن يكون هناك شعور بالتعب والجفاف لدى المرضى الذين يتناولون بعض الأدوية مثل مدرات البول في الصيف، يجب تعديل جرعة هذه الأدوية لتأخذ في الاعتبار زيادة التعرق، يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية المكثفة أو النشاط البدني أثناء الحرارة الشديدة إلى تنشيط الجهاز الودي مما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بسكتة قلبية، كما أن التعرض للحرارة الشديدة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الشعور بالدوخة ونوبات الإغماء، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب ألا يبذلوا جهدًا كبيرًا خلال أوقات الذروة والصيف والحرارة الشديدة، ويجب عليهم شرب الماء بشكل كافٍ والبقاء في الداخل.