"الأرصاد" تعلن توقعاتها لحالة الطقس غدا الثلاثاء
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 بجميع أنحاء الجمهورية.
ويستعرض "الدستور" تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.
ويسود طقس معتدل لدافئ على السواحل الشمالية الغربية لطيف لمعتدل على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على كاترين، مائل للحرارة لحار نسبيًا على الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد حار على باقي الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة الطيف ليلا على جميع الأنحاء.
حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن حالة الطقس غدًا، على الآتي:
- استمرار تأثير الموجة الحارة لشديدة الحرارة.
- ارتفاع تدريجى للحرارة.
- لا يوجد أمطار.
- نشاط للرياح على كافة الانحاء.
- تحذير من الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل لحد الضباب الكثيف.
الرياح
نشاط نسبى للرياح على كافة الانحاء.
الشبورة
تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.
حالة البحر
- البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.
- خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف الرياح شمالية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة
- الصغري | العظمي
- القاهرة 17° 32°
- القليوبية 18° 32°.
- الجيزة 18° 32°
- السلوم 18° 27°
- مطروح 17° 24°
- العلمين 18°. 26°
- واحة سيوة. 16° 32°
- الاسكندرية 17° 25°
- البحيرة 18° 29°
- كفرالشيخ 19° 29°
- دمياط 17° 22°
- بورسعيد 18° 22°
- العريش 19° 23 °
- رفح 18° 23°
- الدقهلية 17° 31°
- الغربية 19° 32°
- الشرقية 18° 31°
- المنوفية 17° 32°
- الاسماعيلية. 18° 30°
- القنطرة غرب. 17°. 30°
- السويس. 18° 31°
- فايد. 19°. 30°
- نخل 16° 26°
- سانت كاترين. 16° 23°
- شرم الشيخ. 17° 28°
- الطور. 16° 27°
- راس سدر 17°. 26°
- ابو زنيمة. 16°. 24°
- ابو رديس. 17°. 24°
- دهب. 18°. 27°
- نويبع. 19°. 28°
- زعفرانة. 14°. 25°
- راس غارب. 15°. 26°
- الغردقة. 14° 27°
- سفاجا. 15°. 28°
- مرسى علم 15° 28°
- بورغالب. 15°. 29°
- القصير. 15°. 27°
- راس بناس. 16°. 32°
- شلاتين. 16° 30°
- ابورماد. 14°. 29°
- حلايب. 14° 29°
- راس حدربة. 15°. 31°
- الواحات البحرية. 18°. 31°
- الفرافرة. 17°. 30°
- الدخلة. 18°. 32°
- الخارجة. 19°. 33°
- الفيوم. 18° 31°
- بنى سويف 19° 31°
- المنيا. 17° 30°
- اسيوط. 18° 32°
- سوهاج. 18° 33°
- قنا. 19° 35°
- الاقصر. 20° 34°
- ادفو. 22°. 35°
- اسوان. 20° 35°
- الوادى الجديد. 17° 32°