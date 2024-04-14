حالة الطقس اليوم الأحد 14-4-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

تشهد حالة الطقس تحسنا ملحوظا خلال اليوم الأحد على عكس الحالة التي سادت خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا، وهو ما أوضحته هيئة الأرصاد في بيانها.

وننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 14-4-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، ويكون مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

حالة الطقس لمدة أسبوع

وحذرت الارصاد في بيانها من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، مع ملاحظة وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 29 18

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 28 17

بنهــــا 29 18

دمنهور 28 17

وادي النطرون 28 18

كفر الشيخ 28 17

المنصورة 29 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 18

دمياط 25 17

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 30 15

السويس 30 16

العريش 26 14

رفح 25 14

رأس سدر 28 20

نخل 27 14

كاترين 23 10

الطور 29 17

طابا 27 17

شرم الشيخ 31 21

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 15

مطروح 23 15

السلوم 24 14

سيوة 29 13

رأس غارب 31 20

الغردقة 31 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 16

أسيوط 31 16

سوهاج 33 17

قنا 35 19

الأقصر 35 19

أسوان 35 20

الوادي الجديد 33 17

أبوسمبل 35 20