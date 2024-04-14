الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الأحد 14-4-2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد  حالة الطقس تحسنا ملحوظا خلال اليوم الأحد على عكس الحالة التي سادت خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا، وهو ما أوضحته هيئة الأرصاد في بيانها.

وننشر في التقرير التالي  حالة الطقس اليوم الأحد 14-4-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر  وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، ويكون مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

حالة الطقس لمدة أسبوع

وحذرت الارصاد في بيانها من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، مع ملاحظة وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس فى ثانى أيام عيد الفطر 2024

لا تخففوا الملابس.. تعرف على حالة الطقس أيام العيد

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 29 18

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 28 17

بنهــــا 29 18

دمنهور 28 17

وادي النطرون 28 18

كفر الشيخ 28 17

المنصورة 29 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 18

دمياط 25 17

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 30 15

السويس 30 16

العريش 26 14

رفح 25 14

رأس سدر 28 20

نخل 27 14

كاترين 23 10

الطور 29 17

طابا 27 17

شرم الشيخ 31 21

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 15

مطروح 23 15

السلوم 24 14

سيوة 29 13

رأس غارب 31 20

الغردقة 31 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 16

أسيوط 31 16

سوهاج 33 17

قنا 35 19

الأقصر 35 19

أسوان 35 20

الوادي الجديد 33 17

أبوسمبل 35 20

 

txt

نشاط للرياح وبرودة ليلًا.. "الأرصاد": استقرار الطقس بأغلب المحافظات والعظمى بالقاهرة 28

txt

حالة الطقس اليوم السبت 13 أبريل 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

txt

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس غدًا السبت

txt

مع تقلبات الطقس.. نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد

حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس في الاسكندرية درجات الحرارة اليوم هيئة الاصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم وغدا حالة الجو الطقس غدا اخبار الطقس اليوم اخبار الطقس غدا اخر اخبار الطقس اخر اخبار الطقس اليوم أخبار الطقس الطقس في الأيام المقبلة

الأكثر قراءة

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله