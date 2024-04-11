حالة الطقس في ثاني أيام عيد الفطر 2024 من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من القراء لاستعدادهم للخروج مع الأسر في نزهات معتادة والتي يتميز بها العيد في الحدائق والمتنزهات.

وننشر في التقرير التالي حالة الطقس في ثاني أيام عيد الفطر 2024 من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية خاصة بعد تغير درجات الحرارة المفاجئ وانخفاضها على عكس الأيام الماضية.

درجات الحرارة في المحافظات ثاني ايام عيد الفطر

القاهرة الصغرى 17 والعظمى 28

العاصمة الإدارية الصغرى 16 والعظمى 28

6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 27

بنها الصغرى 17 والعظمى 28

دمنهور الصغرى 16 والعظمى 25

وادى النطرون الصغرى 17 والعظمى 27

كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

المنصورة الصغرى 16 والعظمى 27

الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 28

شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 27

طنطا الصغرى 17 والعظمى 27

دمياط الصغرى 16 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 23

الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 28

السويس الصغرى 16 والعظمى 28

العريش الصغرى 16 والعظمى 24

رفح الصغرى 15 والعظمى 23

رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 28

نخل الصغرى 13 العظمى 23

سانت كاترين الصغرى 10 والعظمى 19

الطور الصغرى 18 والعظمى 29

طابا الصغرى 16 والعظمى 24

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 30

الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 23

العلمين الصغرى 15 والعظمى 23

مطروح الصغرى 15 والعظمى 22

السلوم الصغرى 14 والعظمى 21

سيوة الصغرى 13 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29

مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 30

شلاتين الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 27

أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 28

رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 26

الفيوم الصغرى 15 والعظمى 28

بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 28

المنيا الصغرى 16 والعظمى 29

أسيوط الصغرى 15 والعظمى 29

سوهاج الصغرى 17 والعظمى 30

قنا الصغرى 18 والعظمى 30

الأقصر الصغرى 18 والعظمى 31

أسوان الصغرى 19 والعظمى 32

الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 30

أبو سمبل الصغرى 19 والعظمى 31