الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس غدًا السبت

الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت  13  أبريل  2024، مُشيرة إلى استمرار الاستقرار والتحسن فى الأحوال الجوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا آخر للحرارة، وانعدام فرص سقوط الأمطار، فضلًا عن نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التي تصل لحد الضباب الكثيف.

وأوضحت الأرصاد، أنَّه يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية لطيف لمعتدل نسبيًا على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على كاترين، مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد  حار على باقي الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

 الرياح

نشاط للرياح على محافظات الصعيد والصحراء الغربية وخليج السويس.

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 الشبورة

تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التى تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

 حالة البحر

  • البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.
  • خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.
  • البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية.
حالة الطقس غدا السبت

أما عن درجات الحرارة المتوقعة 

                                     الصغري   |   العظمى 

  • القاهرة                               17°           30°
  • القليوبية                             18°            31°.
  • الجيزة                                18°            30°
  • السلوم                                18°            22°
  • مطروح                             17°             22°
  • العلمين                               18°           22°
  • واحة سيوة.                      16°               28°
  • الإسكندرية                         17°             22°
  • البحيرة                               18°            28°
  • كفرالشيخ                           19°             29°
  • دمياط                                17°             21°
  • بورسعيد                             18°            22°
  • العريش                              19°            23 °
  • رفح                                   18°             23°
  • الدقهلية                             17°               31°
  • الغربية                               19°               32°
  • الشرقية                              18°              31°
  • المنوفية                              17°            30°
  • الإسماعيلية.                       18°             28°
  • القنطرة غرب.                     17°            28°
  • السويس.                            18°            27°
  • فايد.                                 19°           28°
  • نخل                                  16°            26°
  • سانت كاترين.                      16°             23°
  • شرم الشيخ.                        17°            28°
  • الطور.                                16°            27°
  • رأس سدر                           17°           26°
  • أبوزنيمة.                           16°           24°
  • أبورديس.                          17°           24°
  • دهب.                               18°            27°
  • نويبع.                               19°            28°
  • زعفرانة.                            14°            25°
  • رأس غارب.                         15°           26°
  • الغردقة.                             14°             27°
  • سفاجا.                              15°            28°
  • مرسى علم                         15°             28°
  • بورغالب.                           15°            29°
  • القصير.                             15°             27°
  • رأس بناس.                        16°            32°
  • شلاتين.                             16°             30°
  • أبورماد.                             14°             29°
  • حلايب.                              14°             29°
  • رأس حدربة.                       15°            31°
  • الواحات البحرية.                 18°           29°
  • الفرافرة.                             17°           29°
  • الداخلة.                               18°          32°
  • الخارجة.                            19°           33°
  • الفيوم.                               18°             31°
  • بنى سويف                         19°             31°
  • المنيا.                                17°             30°
  • أسيوط.                             18°             32°
  • سوهاج.                             18°            33°
  • قنا.                                   19°               35°
  • الأقصر.                               20°            34°
  • أدفو.                                 22°           35°
  • أسوان.                              20°            35°
  • الوادى الجديد.                     17°            32°
الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس حالة الطقس المتوقعة

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