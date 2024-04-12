"الأرصاد" تعلن حالة الطقس غدًا السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 13 أبريل 2024، مُشيرة إلى استمرار الاستقرار والتحسن فى الأحوال الجوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا آخر للحرارة، وانعدام فرص سقوط الأمطار، فضلًا عن نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التي تصل لحد الضباب الكثيف.

وأوضحت الأرصاد، أنَّه يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية لطيف لمعتدل نسبيًا على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على كاترين، مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد حار على باقي الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

الرياح

نشاط للرياح على محافظات الصعيد والصحراء الغربية وخليج السويس.

الشبورة

تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التى تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

حالة البحر

البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية.

حالة الطقس غدا السبت

أما عن درجات الحرارة المتوقعة

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