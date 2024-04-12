الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مفاجأة من "الأرصاد".. هل الأجواء مناسبة للخروج والاستمتاع بعطلة عيد الفطر؟

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طبيعة الأحوال الجوية المرتقبة خلال ساعات اليوم، مؤكدة حدوث تغيرات جوية على كافة أنحاء الجمهورية.

 

وأوضحت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنَّه تسود الآن أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء.

 

ويسود طقس لطيف لمعتدل نسبيًا على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ومعتدل على كاترين، دافئ لمائل للحرارة نسبيًا على الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة للطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

 

حالة الطقس غدًا السبت 13/ 4/ 2024

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الأجواء ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 13 أبريل 2024، ستكون مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية.

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وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنَّ هذه الأجواء مناسبة للخروج والاستمتاع بعطلة عيد الفطر المبارك، لافتة إلى أنَّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدًا ستكون ٢٧ درجة مئوية.

 

وتبقى الظاهرة المؤثرة، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، هى الشبورة المائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 

حالة الطقس اليوم الجمعة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه يسود طقس لطيف لمعتدل نسبيًا على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على كاترين، دافئ لمائل للحرارة نسبيًا على الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

 

حالة البحر

  • البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.
  • خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية غربية.
  • البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح شمالية.
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