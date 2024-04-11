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عاجل| حذرت من البرد ليلًا.. "الأرصاد": تحسن الأحوال الجوية اليوم والعظمى بالقاهرة 28

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الخميس، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر “ القناة الأولى ”، إنه بداية من اليوم ستشهد البلاد مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية، موضحة أن هناك زيادة طفيفة في قيم درجات الحرارة، بجانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

 درجة الحرارة العظمى في القاهرة 28

وأضافت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى تسجل 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء مستقرة مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافئة على السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء حارة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه مع دخول فترة الليل تسود أجواء مائلة للبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار الذي يصل لـ10 درجات مئوية، معقبة: “لازم ناخد بالنا”.

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