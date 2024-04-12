الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تُحذّر المواطنين من التقلبات الجوية.. ونصيحة لقائدى السيارات

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، على معظم أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم هناك مزيد من التحسن في الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن اليوم نشهد ارتفاعا في قيم درجات الحرارة بسبب التأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء.

وتابعت: "اليوم نشهد زيادة في فترات سطوع الشمس، وهو ما يجعلنا نشعر بالأجواء المائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري"، محذرة من انخفاض درجات الحرارة ليلا مع غياب أشعة الشمس، وهذا الانخفاض يكون محسوسا في فترة الليل المتأخر ووقت الفجر، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة.

ولفت إلى أن القاهرة في المساء ستتعرض لنشاط رياح، غير مثير للرمال والأتربة، ولكنها تزيد شعورنا بانخفاض درجات الحرارة، محذرة من تعرض البلاد في الساعات الصباحية للشبورة المائية، ونصحت سائقي السيارات أثناء القيادة في الساعات الصباحية بالقيادة بهدوء وتشغيل كشافات النور الخاصة بالشبورة والسير بسرعات منخفضة لتجنب الحوادث.

وواصلت: "الأجواء مستقرة حتى منتصف الأسبوع القادم، ولكن وارد جدًا أن نشهد تقلبات جوية، ونعيش الفصول الأربعة في يوم واحد، حيث ما زلنا في النصف الأول من الربيع"، لافتة إلى أن المحافظات المطلة على البحر الأحمر هي الأنسب لخروجات العيد حيث اعتدال درجات الحرارة نهارا وليلا، واستقرار لأمواج البحر وحركة الملاحة البحرية.

الأرصاد الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الشبورة

مواد متعلقة

حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة تتواصل.. عشرات الشهداء خلال الساعات الماضية

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": استخدام العامية بـ"الحشاشين" فرصة لاستعادة اللهجة المصرية على المستوى العربى

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": استخدام اللغة العامية فى "الحشاشين" يوسع دائرة المشاهدات

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": "الحشاشين" حرك داخل الباحثين رغبة الكتابة عن الجماعات المتطرفة

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": "الحشاشين" وجع "الإخوان" وتلك هى مظاهر الإزعاج

عاجل.. شديت زينة من شعرها وهاجمت تامر حسنى.. تصريحات نارية لتامر عبدالمنعم

تامر عبدالمنعم: مهاجمتش فستان سمية الخشاب بس قلت حقيقة تخص "حفلات اليخوت"

"العرافة" تكشف تفاصيل علاقة فنانة شهيرة بـ"تامر عبدالمنعم" والأخير: معملتش معاها علاقة

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

وزارة العمل تُتَابِع تنفيذ قرار إجازة عيد الفطر لعمال القطاع الخاص

تجاوزت الـ9 ملايين جنيه.. إيرادات قياسية لفيلم "شقو" فى ثانى أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة

فى اليوم الـ189 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته وقصفه المدفعى على غزة

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين