"الأرصاد" تُحذّر المواطنين من التقلبات الجوية.. ونصيحة لقائدى السيارات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، على معظم أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم هناك مزيد من التحسن في الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن اليوم نشهد ارتفاعا في قيم درجات الحرارة بسبب التأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء.

وتابعت: "اليوم نشهد زيادة في فترات سطوع الشمس، وهو ما يجعلنا نشعر بالأجواء المائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري"، محذرة من انخفاض درجات الحرارة ليلا مع غياب أشعة الشمس، وهذا الانخفاض يكون محسوسا في فترة الليل المتأخر ووقت الفجر، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة.

ولفت إلى أن القاهرة في المساء ستتعرض لنشاط رياح، غير مثير للرمال والأتربة، ولكنها تزيد شعورنا بانخفاض درجات الحرارة، محذرة من تعرض البلاد في الساعات الصباحية للشبورة المائية، ونصحت سائقي السيارات أثناء القيادة في الساعات الصباحية بالقيادة بهدوء وتشغيل كشافات النور الخاصة بالشبورة والسير بسرعات منخفضة لتجنب الحوادث.

وواصلت: "الأجواء مستقرة حتى منتصف الأسبوع القادم، ولكن وارد جدًا أن نشهد تقلبات جوية، ونعيش الفصول الأربعة في يوم واحد، حيث ما زلنا في النصف الأول من الربيع"، لافتة إلى أن المحافظات المطلة على البحر الأحمر هي الأنسب لخروجات العيد حيث اعتدال درجات الحرارة نهارا وليلا، واستقرار لأمواج البحر وحركة الملاحة البحرية.