عاجل.. شديت زينة من شعرها وهاجمت تامر حسنى.. تصريحات نارية لتامر عبدالمنعم

علق الفنان تامر عبدالمنعم، على هجومه على الفنان تامر حسني، وحديثه عن هروبه من الجيش، قائلا: "كانت هناك ندوة لنقيب الموسيقيين تحت عنوان صالون قصر السينما، كان هيشطب كل بتوع المهرجانات وأولهم حمو بيكا".

وأضاف عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "اقترحت على الفنان هاني تدشين شعبة مخصصة لهم تكون محكومة بضوابط، لكنه رفض بسبب التجاوزات وأكد أن أي متجاوز سيجرى شطبه من النقابة".

وتابع الفنان: "قلت له لو حد تجاوز وعمل مشكلة أو كان عليه قضية، طيب كان في مطرب كبير هربان من الجيش وعليه قضية وقضى عقوبته في السجن الحربي وقضى فترة خدمته العسكرية، فقال لي تامر حسني حبيبي، واللي لازم الناس تعرفه إنه حبيبي أنا كمان بس مش هنكيل بمكيالين".

وكشف الفنان تامر عبدالمنعم أنّه كان خطيب الفنانة زينة، عام 1999، وكانوا متفقين على عدم دخولها عالم الفن، مرددا: "اتخانقت معاها ورحت جيبتها من شعرها من عند إيناس الدغيدي واستخبت تحت الترابيزة مني وورتها أيام سوداء".

واستطرد: "كنت فاكر زينة بتحب عليا، بس طلعت بتحضر بروفات لفيلم مذكرات مراهقة، ولما عرفت روحتلها عند مكتب إيناس الدغيدي، وكنت هموتها، لكن اتصالحنا بعدها بس معملتش الفيلم واللي كان مكانها هند صبري واللي جات مصر بسبب الموقف ده تحديدا، وسيبنا بعض بعدها.

وأوضح الفنان تامر عبدالمنعم أنه متسرع في أغلب الأحيان، وهمجي في أحيان كثيرة، مؤكدا أنه لم يضرب امرأة أبدا من قبل.