"العرافة" تكشف تفاصيل علاقة فنانة شهيرة بـ"تامر عبدالمنعم" والأخير: معملتش معاها علاقة

كشف الفنان تامرعبدالمنعم، حقيقة علاقته بفنانة شهيرة طلبت منه أن يطلق زوجته، مرددا: "الكلام ده عدى عليه 10 سنين مثلا".

وقال عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "أنا معملتش معاها علاقة لكن هي كانت متخيلة إني ممكن أطلق مراتي وأتجوزها".

وتابع: "هي بعد كدة اتجوزت فنان تاني وطلقته من مراته برده، لكن أنا موقعتش في ذلك الفخ، وهي معروف عنها كدة، تقرب من راجل متجوز وبعدها تخليه يطلق مراته وهكذا".

وواصل: "هي بتقرب من الرجالة المتجوزة وتخطفه من مراته، ولما تيجي تقرب منها كدة تقولك لازم نتجوز على سنة الله ورسوله ولازم مراتك تعرف، وهي دلوفتي اتجوزت واحد ألدغ في حرف الراء".