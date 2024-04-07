الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"العرافة" تكشف تفاصيل علاقة فنانة شهيرة بـ"تامر عبدالمنعم" والأخير: معملتش معاها علاقة

تامرعبدالمنعم
تامرعبدالمنعم

كشف الفنان تامرعبدالمنعم، حقيقة علاقته بفنانة شهيرة طلبت منه أن يطلق زوجته، مرددا: "الكلام ده عدى عليه 10 سنين  مثلا".

وقال عبدالمنعم، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "أنا معملتش معاها علاقة لكن هي كانت متخيلة إني ممكن أطلق مراتي وأتجوزها".

وتابع: "هي بعد كدة اتجوزت فنان تاني وطلقته من مراته برده، لكن أنا موقعتش في ذلك الفخ، وهي معروف عنها كدة، تقرب من راجل متجوز وبعدها تخليه يطلق مراته وهكذا".

وواصل: "هي بتقرب من الرجالة المتجوزة وتخطفه من مراته، ولما تيجي تقرب منها كدة تقولك لازم نتجوز على سنة الله ورسوله ولازم مراتك تعرف، وهي دلوفتي اتجوزت واحد ألدغ في حرف الراء".

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